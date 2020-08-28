Мужчина изнасиловал двух подруг своей жены, оставшихся на ночь в гостях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эта дикая история произошла несколько дней назад в подмосковном Одинцове, в квартире где проживает 27-летняя Светлана* со своим 33-летним супругом Геннадием*.

Девушка пригласила в гости подруг, с которыми давно не виделась. 33-летняя Татьяна и 29-летняя Анастасия были рады встретиться и вечером, в назначенное время, появились на пороге. Чтобы отметить долгожданную встречу, семейная пара накрыла стол. За время разлуки у девушек скопилось немало интересных историй, и незаметно дружеские посиделки сильно затянулись.

На дворе уже была глубокая ночь. Чтобы не отпускать девушек в столь поздний час, пара предложила гостьям остаться с ночёвкой, а утром спокойно разъехаться по домам. Никто не был против. Места в квартире немного, а из спальных мест - одна большая кровать. На ней и решили разместиться все вместе. В тесноте да не в обиде, можно было бы сказать, если бы не события, последовавшие дальше.

Проснувшись рано утром обе гостьи обнаружили, что частично раздеты, а лежащий рядом хозяин квартиры и вовсе был полостью голым. О произошедшем девушки сразу сообщили в полицию.

— Поступило два заявления от 27-летней и 33-летней гражданок о совершенных в отношении них насильственных действиях сексуального характера 33-летним супругом их подруги. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, — сообщил источник kp.ru источник в правоохранительных органах.

В данный момент полиция проводит по факту произошедшего проверку.