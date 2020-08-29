Москвичи не хотят уходить с удаленки

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«Мир больше никогда не будет прежним…» - в период пандемии коронавируса, когда большинство горожан дружно сидели на карантине, фразочка казалась банальностью. Ну чего тут выдумывать? Посидим немножко, победим вирус, выйдем, вернемся к обычной жизни. Ан нет. Мир вокруг нас действительно изменился. Это многих сфер касается. Рынок доставки всего, что только можно, вырос в разы. Медицинская маска на лице в общественных местах стала нормой. А еще, конечно, работа на удаленке - на карантине ее попробовали и работники, и работодатели. И многим понравилось.

По крайней мере, так утверждают эксперты. В сервисе «Авито Работа» (эта одна из крупнейших площадок поиска работы в России) подсчитали, что за год, если сравнивать с июлем 2019 года, интерес к работе из дома в Москве вырос в несколько раз:

- На 82% вакансий больше (то есть, почти в 2 раза) по работе на удаленке размещают работодатели.

- На 177% (то есть почти в 3 раза) чаще пользователи сайта ищут такую работу.

ПРОФЕССИИ

Разумеется, это прежде всего касается именно офисных профессий. (Строителей и грузчиков на удаленку не возьмут).

- По нашим данным, пандемия стимулировала востребованность дистанционного режима работы в маркетинговой, IT, банковской, страховой и других сферах, - рассказывает «Комсомольской Правде» категорийный менеджер «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Если посмотреть на сводную таблицу (см. «Конкретно»), видно, что в Москве удаленку предполагают почти четверть всех предложений по работе в маркетинге, рекламе и PR. Примерно столько же в категории «Банки, инвестиции». Чуть меньше - «Управление персоналом».

- В Московской области наблюдается аналогичная тенденция - доля вакансий с удаленным графиком увеличилась практически в 2 раза, - говорит эксперт. - Как и в Москве, лидирующие позиции в июле 2020 года занимают группы профессий «Маркетинг, реклама, PR» и «IT, интернет, телеком».

ИЗ ДОМА - ДЕШЕВЛЕ

При этом средняя предлагаемая зарплата для работы на удаленке оценивается работодателями на 24% ниже, чем при работе в офисе.

Но что интересно, в столице за минувший год средняя зарплата с опцией «можно работать из дома» выросла. А в Подмосковье наоборот снизилась.

- В Москве соискателю на «удаленке» готовы предложить 51,4 тысячу рублей в месяц, что выше прошлогоднего показателя на 9% (47,3 тыс.), - продолжает Дмитрий Пучков. - В Московской области заплатят 47,5 тысяч рублей, хотя еще год назад предлагали 48 700 рублей. Тем не менее это выше среднего показателя по России (42,5 рублей).

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

КСТАТИ

Что интересно, Москва по поиску удаленной работы (интерес к подобным предложениям на рынке труда вырос в 3 раза) вовсе не является чемпионом. Есть города, в которых процент соискателей таких вакансий прилично больше. В ТОП-5 этого списка вошли Омск, Воронеж, Екатеринбург, Ижеск и Барнаул - там уровень интереса к удаленке за год подскочил в 4-6 раз.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Каждая десятая вакансия - про удаленку

- Если взять общее число вакансий по всем профессиям, которые есть по Москве, доля удаленки составляет около 10%, - говорит руководитель пресс-службы компании Superjob Александр Джабаров. - Причем, в такой формат свои офисы перевели не только IT-компании, для которых работа части сотрудников из дома была и раньше обычным явлением, но и производственные - управленческий аппарат у многих теперь работает удаленно. При этом кто-то из компаний постарался договориться с собственником офисных площадей о скидках на определенный период, оставляя пока квадратуру неизменной, а кто-то уже начал отказываться от части офисных помещений. То есть, какую-то долю сотрудников многие переводят на удаленку навсегда. Многие поняли, что это не отражается на качестве выполняемой работы, но хорошо экономит деньги.

- Можете назвать самые высокооплачиваемые вакансии с пометкой «возможна работа на удаленке»?

- (В трубку телефона слышен шелест клавиатуры, Александр проверяет по базе). Давайте я сейчас поставлю опцию «от 300 тысяч рублей в месяц»…

- ?!

- Ну вот смотрите. Есть вакансия финансового директора по привлечению инвестиций. От 500 тысяч до 1 млн рублей в месяц. Вот еще есть место специалиста по кибербезопасности в компании - нужен человек, который будет защищать от взломов. От 300 до 350 тысяч рублей в месяц. В основном на такие высокие зарплаты ищут либо крупных продажников с хорошими резюме, либо спецов из IT. По «айтишникам», правда, и до карантина было много предложений по работе из дома.