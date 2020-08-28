Российские школьники выучат английский при помощи шлемов виртуальной реальности

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Современные дети уже привыкли к тому, что школы напичканы множеством техники, от компьютеров до умных досок. Но скоро парк школьных гаджетов пополнится еще одной разработкой – шлемами виртуальной реальности, которые помогут выучить иностранный язык!

Что приятно, авторы разработки – это российские эксперты из центра Национальной технологической инициативы, созданного на базе Дальневосточного федерального университета. В партнерстве с VR Supersonic специалисты создали тренажер VARVARA, который вносит нотку интерактива в скучные уроки. С помощью такого тренажера любой школьник может оказаться в роли постояльца отеля или, например, посетителя ресторана, которому предстоит пообщаться с носителями языка.

- Важно то, что при этом создается эффект присутствия, - объясняет Юлия Хукаленко, руководитель образовательного направления Центра НТИ ДвФУ. – Те ученики, кто успешен в изучении лексики и грамматики языка, нередко теряются в разговоре с носителями. И мы уверены, что VR-моделирование ситуации могут способствовать преодолению этого языкового барьера.

По словам разработчиков, такой тренажер можно использовать как в классе, так и при дистанционном обучении. И, что еще важнее, приложение само собирает статистику ошибок и дает ученикам и педагогам полноценную обратную связь с аналитикой по произношению, скорости речи, лексике и грамматике, а также рекомендациями по темам для повторения.

- Приложение уже готово, осталось только завершить написание методических материалов для ученика и учителя, - уточняет Юлия Хукаленко. – Мы планируем начать апробацию в школах уже с октября этого года, и к старту Программы всероссийской апробации VR-контента мы будем готовы показать конечному пользователю результаты наших трудов. Пока главной сложностью было соблюдение баланса между педагогической ценностью и игрой. Сейчас у нас в приоритете образовательный компонент, но мы надеемся сделать нашу Варвару еще более увлекательной.

В целом, развитие цифровой среды в школах – это одна из задач национального проекта «Образование», который призван дать равный доступ к качественному образованию для всех детей страны. И благодаря новым технологиям виртуальной реальности поболтать с иностранцами и носителями изучаемого языка смогут даже те школьники, кто пока ни разу не был за границей.