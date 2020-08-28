В Правительстве обсудили подготовку к отопительному сезону и результаты кампании по благоустройству

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев рассказал о подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону и промежуточных итогах реализации кампании по формированию комфортной городской среды. Доклад состоялся в рамках прошедшего 27 августа заседания правительственной комиссии по региональному развитию, прошедшего под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Владимир Якушев отметил, что на сегодняшний день объем территорий, по которым заключены контракты на выполнение работ по благоустройству, составляет 99%. В этом году запланировано благоустройство 5200 общественных пространств по всей стране, из них на 32% объектов работы уже завершены.

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Фото: Дмитрий Астахов/Pool/ТАСС

- Необходимо продолжать эту работу, чтобы сделать наши с вами города более комфортными и удобными для жителей, - поручил Марат Хуснуллин.

Главы Минстроя рассказал, что в настоящее время в ряде регионов высокий технический процент завершенных объектов, однако объем кассового исполнения остается на низком уровне. В отдельных субъектах РФ он достигает 30-40%.

- Кассовое исполнение надо держать на особом контроле, - подчеркнул Владимир Якушев. - Освоение средств федерального бюджета на выполнение мероприятий по формированию современной городской среды на 18 августа составило 13 млрд рублей. Это 27% от плана текущего года.

По словам министра, это проблема межведомственного взаимодействия между региональными ведомствами. Поэтому сейчас необходимо нарастить темпы и объемы работ, строго следить не только за качеством выполнения мероприятий, но и строго соблюдать финансовую дисциплину.

- Для решения сложившейся ситуации органам исполнительной власти регионов при заключении контрактов необходимо определять поэтапную оплату за выполненные работы, а не платить полную сумму лишь по завершению, - обратил внимание глав регионов министр.

Также комиссия обсудила реализацию проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - 2019, средний процент технической готовности которых составляет 60%, и отметила начало работ по 13 проектам-победителя 2020 года.

Марат Хуснуллин отметил, что до 1 ноября необходимо заключить контракты на 2021 год.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

- Надо ускоряться. По всем объектам-победителям конкурса 2020 года необходимо обеспечить стопроцентное кассовое исполнение, и эта договоренность закреплена гарантийными письмами, - присоединился к вице-премьеру Владимир Якушев.

Также одной из важнейших задач этого блока Правительства является подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Глава Минстроя рассказал, что подготовительная кампания в настоящее время выходит на финишную прямую. Котельные готовы на 59,2%, тепловые сети – на 67,6 %, водопроводные сети – на 66,9%.

Марат Хуснуллин более пристальное внимание уделил контролю за подготовкой к отопительному периоду жилищного фонда, отметив, что к 15 сентября весь жилищный фонд должен быть готов к зиме.

В состав региональных штабов включили специалистов государственного жилищного надзора. Вся информация вносится в единую информационную систему мониторинга инцидентов и аварий, в которой в пилотном режиме в уже работают 82 региона.

В завершение совещания глава Минстроя рассказал о работе по комплексному обновлению и модернизации коммунального хозяйства, проходящей в регионах.

- Из-за самоизоляции и приостановки деятельности ряда производств мы фиксировали ухудшение платежной дисциплины в апреле-мае. Благодаря принятым мерам дальнейшее падение уровня собираемости платежей за ЖКУ удалось приостановить. Эту работу необходимо вести постоянно, - подчеркнул Владимир Якушев.

По итогам разбора блока вопросов комиссия приняла решение провести в Новосибирске совместную тренировку по устранению условных технологических нарушений в системе теплоснабжения.

Напомним, в июле глава Минстроя проинспектировал стройки по программе «Стимул» в Хабаровске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Минстроя России проинспектировал стройки по программе «Стимул» в Хабаровске

Владимир Якушев вместе с врио губернатора края Михаилом Дегтяревым осмотрел объекты нацпроекта «Жилье и городская среда» (подробности)