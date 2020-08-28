Начать учебный год с урока добра: Как поддержать акцию "Дети вместо цветов"

Акция «Дети вместо цветов» - это повод, чтобы поговорить с детьми о важности взаимопомощи и благотворительности Фото: Олег УКЛАДОВ

Вместо десятков букетов, которые завянут на следующий день, - дарить добро. Акцию «Дети вместо цветов» в 2014 году запустили благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» и фонд «Дом с маяком» - после предложения учительницы одной московской школы.

Идея очень простая. Вместе того, чтобы устраивать "ярмарку тщеславия" из пышных букетов, цены на которые к первому сентября взлетают до небес, можно сделать действительно хорошее доброе дело. Целые классы договариваются и ученики вместо 30 букетов приносят учителю по одному цветку. Вместе у них получается общий букет - самый красивый. А сэкономленные средства перечисляют на благотворительность. Ведь добро, отзывчивость, взаимопомощь - это и есть главные уроки в жизни, разве не так?

За предыдущие шесть лет участники акции помогли почти 2,5 тысячам детей с неизлечимыми заболеваниями. Многие ребята смогли вернуться из больничных стен домой, к родителям, потому что благодаря собранным средствам у семьи появился дорогой аппарат ИВЛ и запас расходных материалов. Кто-то стал чаще выходить на прогулки или посещать школу, потому что им купили специальную коляску или важный прибор в портативном виде.

Начать учебный год с урока добра и помочь тяжелобольным детям можно и сейчас. Помощи ждут более 1000 семей. Все собранные от акции средства пойдут на покупку дорогостоящих медицинских приборов, расходных материалов, колясок, кресел или специализированного питания.

Акция «Дети вместо цветов» - это повод, чтобы поговорить с детьми о важности взаимопомощи и благотворительности. В прошлом году сотрудники, волонтёры и посланники фондов «Вера» и «Дом с маяком» провели больше 200 встреч со школьниками в Москве и Подмосковье. Ещё 380 учителей из других регионов получили материалы, для проведения "уроков доброты" в своих школах. А в этом году такие беседы пройдут онлайн – так, к важному разговору смогут присоединиться еще больше классов.

- Фонд «Вера» помогает семьям с неизлечимо больными детьми в разных уголках страны. Вместе с нашими донорами мы делаем так, чтобы вместо бесконечных больниц и мучений у них была жизнь – с друзьями, прогулками, школьными уроками, наконец. Именно в этом году во время карантина мы на себе ощутили, каково это – быть запертым в квартире, без возможности выйти в парк, в «офлайн». А дети, которым мы помогаем, в этой вынужденной изоляции могут жить годами: в реанимации, в больнице, в доме, где нет пандуса или удобной коляски. И мы можем это исправить, если победим «вирус равнодушия». Именно это и делают все, кто год за годом присоединяется к акции «Дети вместо цветов, – говорит Елена Мартьянова, директор по развитию фонда «Вера». – Как бы ни прошло в этом году 1 сентября, с линейками или без – мы надеемся, что ещё больше школ присоединится к нам. Мы бесконечно благодарны учителям и родителям, без которых эта акция была бы невозможна.

- Сейчас под опекой фонда «Дом с маяком» сотни больных детей и молодых взрослых. Мы делаем всё для того, чтобы они могли 1 сентября пойти в детский сад, школу или институт, но пока это доступно очень немногим неизлечимо больным детям. Было бы здорово, если бы школьники 1 сентября могли узнать и подумать о тех детях, кто пока не может выйти из дома и прийти на линейку. Может быть, тогда нам удастся быстрее сделать так, чтобы школы стали действительно доступны для всех детей. А сейчас вы можете помочь детям хосписа, поучаствовав в акции «Дети вместо цветов», – призывает Лида Мониава, директор фонда «Дом с маяком».

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Как принять участие в акции «Дети вместо цветов»

Зарегистрироваться для участия в акции «Дети вместо цветов» можно на сайте – dvc.fondvera.ru. Обговорите предварительно участие со своим классным руководителем. Зарегистрироваться можно как от класса, так и от группы учеников или целой школы.

После регистрации участники получат наклейки, открытки для учителей и ленты, которыми можно обвязать общий букет от класса, который символизирует объединение ради помощи.

В этом году, чтобы привлечь внимание к акции, организаторы решили добавить игровые элементы и вовлечь пользователей различных соцсетей.

Так, в Instagram появилась эффект-игра, которая случайным образом собирает для каждого список из 7 добрых дел. Найти эффект можно на страничке фонда во вкладке «эффекты» рядом с IGTV.

А сторис теперь можно дополнять тематическими анимированными наклейками. 12 движущихся рисунков можно найти по ключевым словам «дети вместо цветов» или «фонд вера» в меню «прикрепить GIF».

В Facebook фото профиля можно украсить тематической рамкой. Для этого надо перейти по ссылке или нажать «Обновить фото профиля» и кликнуть «Добавить рамку». Нужные рамки ищутся по словам «Дети вместо цветов» в поиске.

В мессенджерах Telegram и Viber. появился набор из 12 стикеров акции «Дети вместо цветов».

А на сайте акции dvc.fondvera.ru опубликована интерактивная карта, на которой можно найти все школы, участвующие в акции - и добавить свою.