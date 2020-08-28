Археологи нашли деревню, где Иисус сотворил три библейских чуда

Археологи утверждают, что нашли руины римского храма посвященного Юлии, жены императора, в честь которой и был переименован город.

Согласно евангелистам в Вифсаиде Христос совершил несколько хрестоматийный и наиболее известных чудес. Именно здесь случилось знаменитое хождение по воде Галилейского моря (на самом деле это озеро), которое окончательно убедило апостолов, что перед ними сын Божий. И здесь же Иисус накормил пятью хлебами и двумя рыбами 5 тысяч человек, которые пришли послушать его проповедь (как уточняют евангелисты, после того, как все насытились, они собрали еще 12 корзин недоеденных кусков). Кроме того, там же Иисус вернул зрение ослепшему местному жителю.

Долгое время местонахождение Вифсаиды считалось неизвестным. Из записок римского историка Иосифа Флавия известно, что после распятия Христа, Ирод Филипп - сын Ирода Великого (с ним связывают историю об избиении младенцев) придал Вифсаиде статус города. Население Вифсаиды было увеличено, а сам город переименован в Юлию, в честь жены римского императора Августа. Но уже с четвертого века город уже не упоминается в летописных источниках.

Команда профессора Рами Арава из университета Небраски (США) начала раскопки в местечке Эт-Телль еще в конце 80-х годов прошлого века. Сегодня, спустя 32 года археологических исследований, Рами Арав с уверенностью заявляет, что библейская Вифсаида, где разворачивались важные события земной жизни Христа, найдена.

Археологи утверждают, что нашли руины римского храма посвященного Юлии, жены императора, в честь которой и был переименован город. Он был построен на фундаменте разрушенного финикийского святилища. Найденные римские монеты 1 века нашей эры, указывают, что во времена Христа это место было уже заселено.

Традиционные атрибуты еврейского быта - масляные лампы сосуды из известняка, свидетельствуют о том, что деревня была населена представителями богоизбранного народа.

Самым главным было доказать, что здесь находилась именно рыбацкая деревня, о чем пишут Евангелия и говорит само название - Вифсаида переводятся как “дом рыбака”. Загвоздка состояла в том, что Эт-Телль находится в 3 километрах от берега Галилейского озера. И это давало скептикам серьезный повод усомниться в идентификации Эт-Телль в качестве Вифсаиды.

- Дело в том, что Эт-Телль располагается прямо посередине Великого Сирийско-Африканского разлома, это тектоническая впадина, которая включает в себя долину реки Иордан и Мертвое море - самую низкую отметку на Земле, - говорит профессор Арав. - Мы полагаем, что катастрофическое событие, вероятно, сильное землетрясение 363 года изменило рельеф местности и береговая линия отодвинулась на несколько километров.

В пользу этой версии говорят археологические находки. На территории, прилегающей к Эт-Телль найдены озерные глины, содержащие микроорганизмы ракообразных. Скопления гравия и валунов на поверхности озерной глины отмечали разные уровни береговой линии. В жилом квартале помимо дома винодела (в жилище был обнаружен винный погреб с четырьмя большими кувшинами для хранения хмельного напитка), археологи раскопали дом рыбака - об этом свидетельствовали свинцовые грузила, якоря и рыболовные крючки. Не всех историков эти доказательства убедили, но доктор Арав уверен, что Вифсаида найдена.

Вопреки пророчеству Христа его современники не увидели падения города. Напомним, Иисус проклял Вифсаиду, жители которой несмотря на совершенные чудеса не уверовали и не покаялись. Христос предрек, что Вифсаиду ожидает участь Содома - города разрушенного Богом за грехи его обитателей. Однако Вифсаида в обличии Юлии просуществовала еще несколько столетий, а в конце четвертого века нашей эры после того, как береговая линия отодвинулась на 3 километра жители постепенно покинули город и он разрушился естественным образом.

- В конце-концов, Христос не уточнял, когда именно город будет разрушен, - шутит Рами Арав.

Находка Вифсаиды, важна тем, что этот город является одной из вершин так называемого евангелического треугольника - Вифсаида - Хоразин - Капернаум, где по большей части проповедовал Иисус. Теперь мы больше знаем о географии его земного служения.