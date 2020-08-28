Максим Решетников поддержал предложение главы Кубани включить санаторно-курортный комплекс в нацпроект по производительности труда

Губернатор Вениамин Кондратьев и глава Минэкономразвития Максим Решетников побывали на кубанских предприятиях-участниках нацпроекта. Фото предоставлено пресс-службой правительства Краснодарского края.

Краснодарский край с 2019 года присоединился к национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости». Главная задача нацпроекта – рост производительности труда в несырьевых отраслях экономики. Эффективность его реализации на Кубани оценил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время рабочей поездки в регион. Вместе с губернатором Вениамином Кондратьевым глава Минэкономразвития посетил несколько предприятий-участников нацпроекта.По словам Вениамина Кондратьева, сегодня в нацпроекте участвует 101 предприятие Краснодарского края. К 2024 году их количество должно быть не менее 349.

- Это третий показатель в стране после Татарстана и Санкт-Петербурга, - подчеркнул глава Кубани.

НАЦПРОЕКТ УВЕЛИЧИВАЕТ ПРИБЫЛЬ

Вопрос эффективности производства в Краснодарском крае начали решать еще в 2017 году: тогда была разработана краевая программа повышения производительности труда. Благодаря этому опыту Кубань уже на следующий год вошла в число «пилотных» регионов - участников нацпроекта. Краевая программа помогла присоединиться к национальному проекту достаточно большому количеству участников. Одно из таких предприятий - завод «ПищТех» Динского района. С 2010 года оно производит машины и оборудование для сферы общественного питания и пищевой промышленности, предприятие выпускает более 850 видов продукции. В 2018 году «ПищТех» одним из первых вошел в региональную программу «Повышение производительности труда и поддержка занятости». В итоге выручка предприятия увеличилась на 26% - до 411 млн. рублей. Это позволило заводу присоединиться к нацпроекту. Сегодня предприятие уверенно осваивает не только внутренний, но и внешний рынок. Свою продукцию завод поставляет на 35 тысяч российских предприятий, а также в страны ближнего зарубежья. Вениамин Кондратьев отметил, что участие в нацпроекте укрепило позиции предприятия и дало толчок к дальнейшему росту.

- Раньше экспорт продукции казался чуть ли не космической технологией, но вы освоили эту нишу и получили достойный результат, - оценил Максим Решетников.

Еще одно предприятие, участвующее в нацпроекте, - компания «Сервис-ЮГ-ККМ»: здесь выпускают оборудование для магазинов, общепита, гостиниц, аптек. На предприятии трудятся около 600 сотрудников. После того, как компания в прошлом году вошла в нацпроект, ее прибыль выросла на 15%. Это позволило руководству предприятия увеличить зарплаты работникам на 10%.

Глава Кубани предложил расширить базовый список отраслей, участвующих в нацпроекте, и включить в него санаторно-курортный комплекс. Фото предоставлено пресс-службой правительства Краснодарского края.

САНАТОРИИ И КУРОРТЫ ВКЛЮЧАТ В СПИСОК

Краснодарский край сегодня заинтересован в том, чтобы в нацпроекте участвовали как можно больше предприятий региона. Поэтому Вениамин Кондратьев предложил министру расширить перечень базовых отраслей и включить в него санаторно-курортный комплекс.

– Нацпроект открывает большие возможности для реального сектора экономики. Мы заинтересованы, чтобы в нем участвовало как можно больше предприятий из самых разных сфер. Поэтому предлагаем расширить базовый перечень отраслей – дополнить его санаторно-курортным комплексом, – предложил глава региона.

Максим Решетников поддержал инициативу главы Кубани и поручил ведомству проработать этот вопрос. По его мнению, Краснодарский край взял правильное направление, сделав ставку на расширение промышленности.

– Это пищевые производства, машиностроение, сельское хозяйство. Промышленность создается на самой современной основе, и это не только станки, но и правильные технологии. И это единственно возможный путь для дальнейшего роста заработной платы на предприятиях, – считает глава Минэкономразвития.

КУБАНЬ ПОМОГАЕТ ПРЕДПРИЯТИЯМ «ДОРАСТИ» ДО НАЦПРОЕКТА

Помочь предприятиям региона вступить в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» - одна из задач антикризисного плана, который губернатор Вениамин Кондратьев подписал на прошлой неделе. Утвержденная главой Кубани программа по скорейшему восстановлению экономики после пандемии коронавируса включает как антикризисные меры, направленные на поддержку наиболее пострадавших сфер, так и преференции для инвесторов, которые помогут оживить деловую активность.

Для участия в нацпроекте предприятиям необходимо иметь годовую выручку от 400 млн рублей, однако интерес к нему есть и у производителей с меньшими показателями. Поэтому по инициативе Вениамина Кондратьева регион за счет собственных средств будет помогать бизнесу «дорасти» до нацпроекта. В 2021 году губернатор распорядился выделить на эти цели 30 млн рублей. Поддержку получит бизнес с выручкой от 200 млн рублей. На первом этапе регионального проекта консалтеры и тренеры помогут компаниям нарастить выручку, а на втором – присоединиться к участникам нацпроекта и получить доступ ко всем дополнительным мерам господдержки.