Спартак - Арсенал Тула 29 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 6 тура чемпионата России по футболу РПЛ

"Спартак" на своем поле примет тульский "Арсенал". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На кону у "Спартака" в этой игре не только победа и три очка. Минимум на сутки "красно-белые" могут возглавить турнирную таблицу Премьер-Лиги. Стоит только лишь сделать одно - выиграть у тульского "Арсенала" важный матч 6 тура, последнюю игру перед перерывом на матчи сборных. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Арсенал Тула 29 августа 2020.

Статистика личных встреч Спартак - Арсенал Тула 29 августа 2020

Тульский "Арсенал" и московский "Спартак" играли между собой 10 игр в рамках чемпионата России. При этом, отношения команд необычны - у каждой из них по 5 побед. Последняя очная встреча команд прошла 20 июня в Туле и "Спартак" выиграл этот матч со счетом 3:2.

Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Арсенал Тула 29 августа 2020

Чуть побольше шансов на победу в игре у московского "Спартака".

Прогноз на матч Спартак - Арсенал Тула 29 августа 2020

"Спартак" одержит победу над тульским "Арсеналом".

Составы на матч Спартак - Арсенал Тула 29 августа 2020

Стартовые составы команд будут озвучены за час до начала поединка.

Время начала матча Спартак - Арсенал Тула 29 августа 2020

Матч Спартак - Арсенал Тула 29 августа 2020 года в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Спартак - Арсенал Тула 29 августа 2020

Прямую видеотрансляцию матча Спартак - Арсенал Тула можно посмотреть 29 августа 2020 и начнется в 18:00 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Спартак - Арсенал Тула 29 августа 2020

Трансляция матча Спартак - Арсенал Тула 29 августа 2020 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 18:00 по московскому времени.