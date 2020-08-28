Умер Александр Чуркин, шахматный обозреватель "Комсомольской правды"

Александр Чуркин

Умер бывший шахматный обозреватель "Комсомольской правды" Александр Чуркин. Об этом сообщила Руководитель клуба ветеранов "КП" Людмила Сёмина.

Она также рассказала в своей публикации в Facebook, что Александр Чуркин работал в спортивном отделе "КП" в конце ХХ века, а затем начал предпринимательскую деятельность, открыв своё рекламное агентство "АСС-пресс", затем занялся выпуском еженедельного издания "Начало", а ещё позже - продюсированием эстрадных исполнителей.

- Умер Александр Чуркин. Журналист, издатель, продюсер, бизнесмен и мой хороший товарищ. Читатели Комсомолки наверняка помнят корреспондента спортивного отдела, который на страницах газеты играл в шахматы со всей страной. И, как правило, выигрывал. <...> Но здоровье оказалось не бесконечным. Жаль. Он многое ещё мог бы сделать, - написал о нем коллега Сергей Бутков.