Два миллиона предпринимателей скоро потеряют налоговые льготы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЕНВД, или «вмененка» - один из любимых налоговых режимов российских предпринимателей. Налог для разных сфер деятельности зависит от размера торговой площади, количества рабочих, числа транспортных средств или других физических показателей. Такая налоговая схема появилась в конце 90-х, когда доходы бизнеса во многих отраслях слабо поддавались учету и контролю. Сейчас режим стал атавизмом, считают в правительстве. С 2021 года ЕНВД должны отменить. Но часть экспертов считают, что это может убить наш малый бизнес…

МИЛЛИАРДЫ ПРОХОДЯТ МИМО

Единый налог на вмененный доход платят примерно 2 миллиона малых и средних компаний, а также индивидуальных предпринимателей. Это каждый третий бизнес в стране. При этом налогов они платят в разы меньше тех, кто работает по другим системам налогообложения. К примеру, если взять 2,2 млн компаний, которые сидят на упрощенке (то есть платят 6% с выручки или 15% с разницы «доход минус расход»), то в 2019 году они заплатили в бюджеты разных уровней 422 млрд рублей. А «вмененщики» - всего 65 млрд.

Отменить ЕНВД в правительстве хотят с 2012 года. Сначала последний срок ставили на 2018 год. Но потом власти решили повременить. После кризиса 2014 года малому бизнесу подарили отсрочку на три года. С 2021-го этот налоговый режим должен уйти в историю безвозвратно.

- На региональном уровне вполне достаточно инструментов, чтобы сделать уровень налоговой нагрузки нормальным и комфортным для перехода с ЕНВД, - заявил недавно глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Руководитель Минэкономразвития Максим Решетников в редакции "КП". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как считают в правительстве, ЕНВД вводили тогда, когда нельзя было посчитать реальные доходы предпринимателей. Сейчас у налоговой службы для этого есть все необходимые инструменты, в первую очередь онлайн-кассы.

НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

Главная претензия властей – режим «вмененки» активно используется предпринимателями, чтобы уменьшать налогооблагаемую базу. Хитроумные бизнесмены используют схемы с несколькими юрлицами, фиктивно перепродавая товар друг другу. Первые номинально показывают убыток или мизерную прибыль. И в итоге платят минимальные налоги. А компания, работающая по системе ЕНВД, как правило, находится в конце цепочки. И на нее записывают всю прибыль. Бюджеты разных уровней в результате получают копейки, потому что объем вмененного дохода от реально полученной прибыли не зависит.

- Общая совокупная налоговая нагрузка средней компании, работающей на ЕНВД, составляет 0,8%, - заявил на недавнем выступлении в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер Михаил Мишустин на трибуне Госдумы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В то же время некоторые эксперты считают, что не совсем правильно отменять режим из-за небольшой доли компаний, которые воспользовались налоговыми лазейками, чтобы снизить нагрузку перед бюджетом. Для большинства мелких предпринимателей ЕНВД – единственная возможность продолжать работу.

- Сколько из двух миллионов субъектов, применяющих ЕНВД, злоупотребили? – задается резонным вопросом Аркадий Брызгалин, глава группы компаний «Налоги и финансовое право».

«ДАЙТЕ ОТСРОЧКУ НА ТРИ ГОДА»

Деловые объединения, бизнес-омбудсмен, некоторые депутаты и сенаторы в последние месяцы пытаются убедить правительство дать еще одну отсрочку – до 2024 года. Аргументируют это тем, что нельзя в разгар кризиса повышать налоговую нагрузку на и без того пострадавших от коронавируса предпринимателей. В августе в Госдуме появились сразу два законопроекта, предлагающих перенести отмену ЕНВД на три года. Но правительство пока непреклонно.

- Отмена ЕНВД грозит еще одним ударом по малому бизнесу, потому что многие предприниматели и так находятся в тяжелом состоянии. Изменение системы налогообложения может ухудшить их положение, - считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Очевидно, что последствия пандемии будут сказываться еще долго. Сохранение этого льготного режима стимулирует восстановление и развитие малого бизнеса, оно позволит сэкономить средства, которые в ином случае потребовались бы на ведение бухгалтерского и налогового учета, обеспечит стабильный источник доходов для муниципальных бюджетов, - считает глава «Справедливой России» Борис Миронов.

По данным депутатов, «вмененщики» обеспечивают работой не только себя, но и 6 миллионов занятых у них работников.

- Отмена ЕНВД приведет, по большинству экспертных оценок, к росту налоговой нагрузки от 1,5 до 10 раз. Вслед за дополнительными затратами на покупку оборудования (онлайн-кассы, маркировка товаров) и ведение отчетности это существенно снизит рентабельность субъектов малого предпринимательства, что приведет к многочисленным сокращениям работников и закрытиям бизнеса, а также росту цен, - говорится в пояснительной записке к одному из законопроектов.

ВЫРАСТЕТ НЕ ТОЛЬКО НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

Власти считают, что большой проблемы нет. При желании предприниматели могут применять патенты или упрощенную систему налогообложения. И это позволит им платить не такие большие налоги. Но эксперты считают, что это все равно приведет к массовым банкротствам.

- Малый бизнес загибается даже несмотря на беспрецедентные меры поддержки, которые ему оказало государство. Отменять ЕНВД сейчас - серьезная ошибка. Нужно дать хотя бы 2 - 3 года, чтобы малый бизнес пришел в себя, - считает Аркадий Брызгалин. - Ведь дело не только в размере налогового бремени.

По словам эксперта, резко повысится административная нагрузка. Нужно будет налаживать налоговый учет (а это время и новые затраты), изменится отчетность (а это ошибки на первых порах, и тоже новые затраты), придется нанимать бухгалтера

- Если ЕНВД отменить, то у малого бизнеса резко и значительно возрастают затраты на налоговое администрирование. А любые дополнительные затраты снижают эффективность бизнеса. Стоит ли это делать прямо сейчас? – задается вопросом Аркадий Брызгалин.

СПРАВКА «КП»

ЕНВД был введен в конце 1990-х годов. Его взимают не с реального, а с предполагаемого (вмененного) дохода по ставке от 7,5% до 15%. По действующему законодательству с 1 января 2021-го этот режим должны отменить.

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