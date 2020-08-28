Юрий Поляков, заразившийся коронавирусом, из больницы: Берегите себя! COVID никуда не ушёл!

Юрий Поляков Фото: Иван МАКЕЕВ

- Юрий, это ваши поклонники Гамовы вам звонят, биографы писателя, драматурга, поэта трех эпох. До нас дошли слухи, что вы все-таки не убереглись от коронавируса, несмотря на то, что четко соблюдали все рекомендации.

- Ну, пока я их соблюдал, я не заболевал. Когда мы решили отправиться, как обычно в августе, большой компанией в круиз по Волге на теплоходе, то все закончилось заболеванием. Причем - заболел не только я, из нашей компании в 11 человек заболело 9 человек. И я оказался в результате в больничном комплексе «Вороново». Это новый комплекс, специально построенный под COVID, как говорится, по последнему слову медицинской техники. Лежу я здесь уже неделю практически.

- Вы на пароходе плавали... Вы брали с собой маски, дезинфицирующие средства?

- Конечно, я соблюдал все это. Я заболел по возвращении. Хотя кое-кто из нашей компании заболел во время круиза.

Я хочу сказать, что пароход - это такое идеальное место для распространения вируса – маленькие каюты, достаточно тесное пространство, плюс автобусные экскурсии... В общем, это очень рискованный вид отдыха в это время.

Заболевание тяжелое, конечно, высокая температура 10 дней держалась, легкие поражены. В общем, как у всех, кто заболел.

- Скажите, какая была самая высокая температура?

- 39,4.

- А поражение легких какое? КТ вам сделали?

- Да, сделали. У меня где-то 25% легких поражено. Это немного, бывает и хуже, но и немало, скажем так.

- А вас сначала лечили на дому, а потом все-таки решили положить в стационар.

- Ну, да. Мне с самого начала предлагали – и по возрасту, и по каким-то хроническим заболеваниям - лечь. Но я все-таки надеялся, что как-то сам выкарабкаюсь. Но в какой-то момент понял, что надо ложиться, потому что тяжелая болезнь, тяжело протекает. И не жалею, что я лег.

- Юрий, мы знаем Полякова больше 25 лет. У вас в книгах - все больше здоровые герои, любовью занимаются. Как Поляков бросил курить – и в книгах все бросили курить. Появится ли теперь среди поляковских героев заболевшие COVID?

- (смеётся) Ну, может быть, и появятся, но не скоро. Мне в 1995-м поставили такой - не подтвердившийся - онкологический диагноз в 1995-м. Он не подтвердился, но, тем не менее, пару месяцев я лежал с этим диагнозом.

Так вот - только спустя где-то 20 лет в романе «Гипсовый трубач» я этот свой жизненный опыт использовал.

- Юрий, что надо, чем помочь?

- Да нет, все нормально. Я оценил уровень этих новых лечебных заведений и такую внимательность и подготовленность медицинского персонала. То есть - здесь все работает, как часы, как такой конвейер по спасению людей от COVID. Видимо, по-другому нельзя. Я в совершенно рядовой палате лежу, обычный пациент…

- Сколько человек в палате?

- Три человека. Я хочу сказать, что наша медицина меня порадовала.

- Юрий, вы можете обратиться к своим читателям, нашим радиослушателям – своим почитателям с какими-то словами. Потому что не все маски носят. Мы знаем, некоторые даже руки не моют. Очень много народа верит писателю Полякову.

- Это действительно очень тяжелое заболевание. И хотя я так истово, я бы сказал, соблюдал гигиену, тем не менее, все-таки заболел. Думаю, что надо стараться не только соблюдать гигиену, но и избегать таких рискованных мест со скоплениями людей, где ты обречен практически на инфекцию.

Ну, а если уж это случилось, то, конечно, надо немедленно обращаться, как говорится, по инстанциям, и если предлагают ложиться в больницу, то ложиться, не думая.

Потому что, конечно, под наблюдением врачей, с такой достаточно серьезной поддерживающей терапией, лечение проходит быстрее.

Вот я дома температуру пережил, 10 дней была высокая температура, а, скажем, соседи по палате - они поступили в самом начале, когда была высокая температура, и ее им практически нормализовали за три дня.

Сейчас, с этим опытом, я бы сразу лег в больнице. Потому что одно дело – три дня лежать с высокой температурой под 39, а другое – 10 дней, как я пролежал. Так что, надо беречься, а если пошли симптомы, то сдаваться, как говорится. А так – всем здоровья, и моим биографам в том числе...

- Выздоравливайте! Мы молимся за вас.

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