Протесты в Белоруссии, последние новости на 29 августа: что сейчас происходит в Республике

Акции оппозиции в Минске продолжаются. Фото: REUTERS

Что сейчас происходит в Республике Беларусь: Александр Лукашенко в ответ на заявление президента Владимира Путина о создании резерва силовиков для возможной помощи Белоруссии назвал российского лидера своим "хорошим другом". По словам Лукашенко, каждый их них прекрасно понимает, что будет, если они "прозевают" эту ситуацию.

Также глава Республики попросил граждан не спешить критиковать его за инцидент с появлением на вертолете с автоматом в руках. В тот же день он ходил по своей резиденции и провел совещание, будучи вооруженным. Пугаться этого не стоит, заявил Лукашенко, объясняя, что "за четверть века в народ никогда пальцем не показывал", а стрелять и подавно не планирует.

В Минске сотрудники ОМОНа задержали собирающихся на площади Независимости мужчин. Женщины же выстраивали "цепи солидарности".

Старший сын президента Виктор пришел на митинг в поддержку своего отца. Он заявил, что народу следует объединиться и "стараться идти по правильному направлению", когда страна находится в такой непростой ситуации.