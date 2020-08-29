Кухня, шале для игрушек и деньги: что дарят детям звезд и как Галустян, Жирковы, Хилькевич удивили наследников

Анна Хилькевич устроила для своей Маши праздник на свежем воздухе. Фото: инстаграм

На этой неделе сразу несколько звезд устроили праздник для своих наследниц. Знаменитости стараются устраивать тематические праздники: в одних семьях родители придумывают сценарий сами, в других – приглашают специализированные агентства. Ну а если дочка подросток, то будет вишлист подарков. Рассказываем, какие праздники детям организовали звезды на этой неделе.

Семья игрока футбольного клуба «Зенит» Юрия Жиркова собралась в полном составе в Калининграде. Многодетные родители Юрий и Инна Жиркова отмечали 10-летие дочери Миланы. Каникулы трое детей пары проводят в Калининграде, здесь же у семье свой караоке-клуб, поэтому гуляли в нем. Организовывали тематическую вечеринку с учетом интересов именинницы в стиле популярной социальной сети Тик-Ток, поэтому снимали оригинальные видео, устраивали челленджы, пранки и другие тематические забавы, которые оказались занимательными и для детей, и для родителей.

Инна Жиркова рассказала kp.ru о том, как в родном Калининграде прошел детский праздник: «Всем было весело и интересно. Друзья нашей семьи, которые не смогли прилететь в Калининград, записали классные видеоролики с поздравлениями. Мы снимали забавные видео, устраивали челленджи, участвовали в пранках - розыгрышах».

Юрий и Инна Жирковы устроили праздник для дочери Миланы тематический праздник в стиле социальной сети Тик-Ток. Фото: личной архив.

Главное, что именинница осталась довольна, торт тоже покорил Милану – его приготовили в стилистике соцсетей. Именинница занимается вокалом, поэтому удивила гостей исполнением любимых песней в караоке. Среди подарков Милане Жирковой были куклы LOL, шале для игрушек, плюшевые игрушки, ну и деньги в копилку виновнице торжества.

Торт для Миланы Жирковой в стиле соцсетей. Фото: личный архив.

Актриса Анна Хилькевич устроила шикарный праздник для младшей дочери – Маше исполнилось два года. Хилькевич при подготовке учла массу понятных мамам нюансов: важно, что другие дети не обиделись, что подарки, праздник и внимание всех не для них. Поэтому актриса и старшей, и младшей дочке заказала несколько красивых нарядов. Торжество актриса доверила известной компании по организации праздников – конкурсы, анимация и все развлечения проходили на свежем воздухе. Но и материнских хлопот перед празднованием у Анны было полно - из-за плотного графика съемок актриса с трудом все успела: «Подарок, классную детскую кухню, я заказала буквально за три – четыре дня до мероприятия, в итоге забрали мы ее со склада (она прилетела из Воронежа) прям накануне. А еще мы побоялись звать много друзей с детьми (по понятным причинам), так что у нас на празднике было всего пять детей. И мне казалось, что этого мало, что детям нужна толпа. Да ни ничего подобного! Это у нас у взрослых должно совпасть много факторов, чтобы вечеринка удалась, а дети думают по другому. Дальше, я дико переживала, как Арианна воспримет тот факт, что большой праздник не у нее , как она привыкла, а у ее сестры. И я скажу вам так, я все же подготовилась - купила ей утешительные подарки. Но самое главное, я купила красивые платья девочкам. И когда Арианна увидела платье Машеньки, она запрокинула голову и только начала рыдать, но я тут же показала еи на диван, где лежало ее пышное платье счастливая улыбка озарила ее лицо и она тут же успокоилась…»

Хилькевич из-за пандемии позвали немного гостей — детей было всего 5 человек, но праздник получился веселый. Фото: инстаграм

У телеведущей Даны Борисовой дочка быстро выросла – уже 13! Семьей посидели в кафе и поздравили именинницу. Среди подарков от мамы – стильная полочка-подставка в ванну для ноутбука, стаканчика, как сообщила Борисова дочь любит понежится в ванной: «Отметили 13 лет Полинке и моя мамочка приехала. Мы вчера не могли отлипнуть друг от друга».

Михаил и Виктория Галустян со старшей дочерью-именинницей. Фото: соцсети

В семье Михаила Галустяна устроили красивый праздник на день рождения старшей дочери Эстеллы. Девочке 10 лет, и папа с мамой гордятся воспитанным ребенком. Эстелла в день рождения поблагодарила родителей: «Спасибо за меня!» Михаил и Виктория организовали вечеринку на свежем воздухе с конкурсами и развлечениями в пиратском стиле. Отличное завершение каникул – скоро в школу. Эстелла учится в гимназии им. Е. М. Примакова с билингвальной средой.