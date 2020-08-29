Все ради Насти: муж Анастасии Заворотнюк выбрался из долгов и заработал за год почти 100 миллионов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прошлый год для «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк разделил жизнь на до и после: у актрисы неожиданно обнаружили тяжелую форму рака мозга, ее родные все силы направили на лечение. Безусловно, на это понадобились большие деньги. И как выяснила «КП», у семьи они были.

Сайт kp.ru изучил свежие данные о доходах мужа артистки, фигуриста Петра Чернышева. Оказалось, что в 2019 году его именная ледовая школа принесла прибыль в 45 миллионов рублей. И это удивительно, ведь с момента основания в Санкт-Петербурге в 2012 году особых доходов организация не показывала - прибыль болталась в районе нуля, а годом ранее, в 2018-м, компания и вовсе принесла огромный убыток: минус 48 миллионов рублей. Таким образом, за прошлый год «Ледовая школа Петра Чернышева» совершила настоящий прорыв, заработав 93 миллиона рублей и выйдя в плюс.

Как супругу Заворотнюк в столь короткий срок удалось выбиться в успешные предприниматели - вопрос открытый. Тем более, что его школа, похоже, работает только на бумаге: посетителей официального сайта встречает надпись «Домен не подключен», а группы в соцсетях лишь изредка публикуют информацию о самом Чернышеве. В открытом доступе нет ни данных о наборе учеников, ни каких-либо упоминаний школы.

Между тем, в прошлом году фигурист активно участвовал в ледовых шоу Татьяны Навки, зарабатывая деньги собственным трудом на льду. Как писала пресса, за один выход Чернышев получал около 300 тысяч рублей. Чтобы оплачивать многомиллионные счета за лечение любимой жены, Пётр не отказывался от работы ни в летние «каникулы», ни в новогодние праздники. Кроме того, собранные за один из ледовых спектаклей деньги Татьяна Навка пожертвовала на лечение Заворотнюк.

В прошлом году фигурист активно участвовал в ледовых шоу Татьяны Навки, зарабатывая деньги собственным трудом на льду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, болезнь у актрисы обнаружили весной прошлого года, но о ней стало известно лишь в конце августа - семья тщательно скрывала свою беду. Известно, что сначала «прекрасная няня» лечилась за границей, но когда зарубежные врачи заявили, что не могут помочь, актриса легла в московскую клинику, затем - в подмосковный реабилитационный центр. На публике Анастасия Заворотнюк не появлялась уже полтора года, но знакомые семьи говорят, что теперь в ней сложно узнать прежнюю красавицу - сказались последствия агрессивного для организма лечения. Сейчас российские ученые тестируют на Анастасии экспериментальный препарат, и ее семья надеется, что актриса все-таки сумеет победить болезнь. По статистике, при такой опухоли это возможно в 5% случаев.

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