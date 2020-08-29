Американская авиакомпания установит антисептические станции на всех своих самолетах

Впервые пассажирам будет предоставлена возможность дезинфицировать руки в любой момент полета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупнейший пассажирский авиаперевозчик мира – американская авиакомпания Delta Airlines – приняла решение установить стационарные диспенсеры с антисептиком во всех салонах своих пассажирских самолетов.

Таким образом, она стала первой в мире авиакомпанией, обеспечивающей своим пассажирам, а также членам экипажа, возможность дезинфицировать руки в любой момент полета.

Сегодня из-за коронавируса авиакомпании предлагают флаконы с антисептиком, включая их в специальный подарочный набор, который раздают пассажирам, либо разово дезинфицируя руки поднимающихся на борт при посадке в самолет.

В самолетах Delta Airlines диспенсеры с антисептиком будут устанавливаться рядом с выходами из самолета и у каждого туалета. В зависимости от типа авиалайнера на каждом борту может быть до пяти таких диспенсеров.

Ранее Delta Airlines стала первой авиакомпаний в мире, не допускающей к полету пассажиров, отказывающихся надевать защитные маски. Также она взяла на себя обязательство рассаживать пассажиров в шахматном порядке как минимум до начала 2021 года.