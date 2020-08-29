В Швеции начались беспорядки из-за сожженного Корана

В шведском городе Мальмё вспыхнули массовые беспорядки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В шведском городе Мальмё вспыхнули массовые беспорядки. Улицы одного из городских районов всю прошедшую ночь были заполнены иммигрантами из арабских стран. Протестующие жгли автомобили и покрышки, били стекла магазинов и офисных зданий. Прибывших полицейских они закидали камнями и петардами.

Утихомирить огромную толпу удалось лишь под утро, но в городе сохраняется неспокойная обстановка.

Последователи ислама вышли на незапланированную акцию протеста, переросшую в беспорядки, после того, как местный художник, известный своими ультраправыми взглядами, демонстративно сжег Коран.

Ранее судимый по обвинению в разжигании межнациональной розни Дан Парк заявил, что сжег Коран в знак протеста против исламизации Швеции.

На протяжении многих веков Швеция была мононациональной страной. Однако в конце прошлого века она стала проводить политику приема иммигрантов и беженцев из разных частей света. В результате сегодня почти четверть населения королевства являются иммигрантами, либо родились в семьях иммигрантов.

В Мальме – третьем по величине городе Швеции – почти половину населения составляют мигранты и их дети. Мусульманская община Мальмё – одна из крупнейших в Скандинавии: 25% жителей города исповедуют ислам.