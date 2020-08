На Украине истребитель устроил ДТП: летчики спаслись буквально чудом

Самолет сбил дорожный знак на автомагистрали. Фото: скриншот видео @new_militarycolumnist

Если завтра в степях Украины всплывет подводная лодка, я не удивлюсь. Наши соседи уже доказали, что для них нет ничего невозможного. И продолжают доказывать это чуть ли не каждый день. Вот и последний случай лишь подтверждает это правило, причем, похоже, благополучный для участников исход происшествия можно счесть счастливым исключением.

На автодорожной трассе «Киев – Чоп» в Ровенской области тяжелый фронтовой истребитель на учениях сбил дорожный знак. Нет, вы не ошиблись. Все было именно так. Просто летчики украинских ВВС отрабатывали посадку на автомагистраль с последующим взлетом с нее. При этом самолет должен имитировать посадку до последнего момента, не осуществляя касание полотна непосредственно шасси. Это элемент боевой учебы, который требует не только высокого уровня мастерства от непосредственно летунов, но и тщательной подготовки от руководителей учений и сил обеспечения. Поскольку заранее выбирается для посадки-взлета такой участок магистрали, где самолету не будут мешать столбы, провода, указатели и прочие ненужные для самолета излишества. Но в этом случае что-то пошло не так.

На видео отчетливо зафиксировано, как Су-27 снизился до минимально возможной высоты и, проходя на этом сверхнизком бреющем, задевает своим воздухозаборником квадратный дорожный знак. Квадрат буквально сворачивается от удара и встречного воздушного потока по контурам воздухозаборника, а самолет начинает взлетать. Расплющенный знак на воздухозаборнике, как следует из другого видеоролика, истребитель привез на аэродром базирования.

И тут, следует признать, украинскими пилотам несказанно повезло. Если бы знак попал внутрь воздухозаборника, его непременно засосало бы в турбину, а от попадания птицы в турбину двигателя катастрофы случались и с гораздо бОльшими самолетами и на бОльших высотах, где у пилотов было и время, и пространство для маневра. Во всяком случае, пожар и катапультирование экипажа стали бы самыми малыми из возможных последствий. Но на этот раз все обошлось. В отличие от катастрофы на авиашоу во Львове в 2002 году, когда летчики, по чьей вине произошло крушение СУ-27, сами спаслись, но на земле погибли почти 80 человек, а свыше 500 получили ранения разной степени тяжести. Или же учений, в ходе которых в октябре прошлого года в Винницкой области погиб подполковник США Сет Неринг, входивший в состав смешанного экипажа Су-27.

Так что, получается, совершенно не зря американское военное издание We Are The Mighty в январе прошлого года включило ВВС Украины в число худших в мире. Как написали американские эксперты, самолеты украинских ВВС не просто устарели, они падают сами и «без участия противника».

Однако, как можно увидеть, навыки мастерства украинские летчики не утратили. Как говорили у нас в свое время в училище, мастеру дай палку, он и на ней полетит. Даже устраивая ДТП самолетами на автомобильных дорогах.