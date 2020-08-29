«Услуги дьявола!»: Вместе с караоке в Госдуме хотят запретить кальянные и стриптиз-клубы

Вместе с караоке в Госдуме хотят запретить кальянные и стриптиз-клубы Фото: Иван ВИСЛОВ

Чтобы не допустить новой волны коронавируса, депутат Госдумы Иван Сухарев решил запретить в кафе предоставлять услуги караоке до конца года. Такое письмо он направил в Минздрав России.

Идею дополнил депутат Виталий Милонов. В разговоре с «КП» он потребовал запретить продажу кальянов в стране. А ещё - не разрешать ресторанам выносить их посетителям.

— Во-первых, кальян - это дудка дьявола, — сказал «КП» Милонов. - Сидят, сосут эту бесовскую трубу. И передают друг другу заразу. Это главный источник коронавируса. Как можно себе эту гадость в рот засовывать? Тьфу. Все медики должны услышать глас вопиющего в пустыне. Вы хотите, чтобы число заболеваний снизилось? Убирайте кальяны из ресторанов. Я готов сам взять кувалду и устроить кальянную инквизицию. Буду их уничтожать день и ночь, чтобы бороться за здоровье россиян.

Также депутат предложил запретить стриптиз-клубы.

— Старые извращенцы суют свои руки, куда не надо. Деньги там подсовывают проституткам. Думаете, там коронавируса нет? Все эти притоны закрыть и залить раствором хлорки, чтобы все мерзкие вирусы были уничтожены. Я составлю письмо в Минздрав, — пообещал Милонов.

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