«Поможет сбалансировать бюджет страны»: Почему низкий курс рубля выгоден России

Рубль упал слишком низко и сейчас фундаментально недооценен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рубль упал слишком низко и сейчас фундаментально недооценен. Потому надо ждать отката к отметке в 70 рублей за доллар, как было в мае. Такой прогноз о «реванше» рубля в конце недели опубликовало международное деловое издание Bloomberg - со ссылкой на мнения аналитиков Citigroup и Sova Capital.

Аргументы западных экспертов такие. С июня рубль показал наихудшую динамику среди валют развивающихся стран. При том, что цены на нефть, рухнув в начале года, за это время уже успели вырасти на 30%. Логично, что и рубль должен подтянуться, поскольку Россия остается крупнейшим экспортером энергоресурсов. Есть, конечно, еще и политические моменты. Типа опасений каких-нибудь новых санкций против России — например, из-за гипотетического вмешательства в дела братской Белоруссии. Но эксперты Bloomberg считают такое маловероятным. Главные лоббисты антироссийских санкций — США — сейчас по уши в других политических играх, предвыборных.

Срочно избавляемся от долларов (у кого вдруг они есть) и бежим покупать рубли? Российские эксперты не столь оптимистичны. И обещают 77-78 рублей за доллар в сентябре. Экономист Сергей Хестанов прогнозирует, что осенью мы можем дождаться и 80 рублей за доллар.

-Я скорее согласен с российскими коллегами, чем с зарубежными. Рубль, с небольшими отскоками, но будет падать где-то до 80 рублей за доллар, - прокомментировал «КП» ситуацию директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. - Да, цены на нефть сейчас вернулись на неплохие для нынешнего положения дел позиции, а рубль падает. Это необычно. Но у нас никогда не было и такой низкой ключевой ставки — 4,25%. А снижение ключевой ставки делает менее выгодными рублевые гособлигации — зарубежные инвесторы из них уходят. Кроме того, низкий рубль нужен, чтобы сбалансировать российский бюджет. Экспорт энергоресурсов из-за пандемии упал. Нефтедолларов в бюджет, соответственно, поступает меньше. Как это компенсировать? Самый простой вариант — когда за доллар можно выручить больше рублей.