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Безработная москвичка отдала больше 700 тысяч рублей за приворот мужчины

Безответная любовь подтолкнула женщину на магические обряды
Наталия ЕрошкинаНаталияЕрошкина
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Безработная москвичка отдала больше 700 тысяч рублей за приворот мужчины

Безработная москвичка отдала больше 700 тысяч рублей за приворот мужчины

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Екатерина (имя изменено) из Москвы уже несколько лет влюблена в Виктора, но возлюбленный не отвечает ей взаимностью. На какие только ухищрения не шла женщина, но интереса в свой адрес так и не добилась. Сдаваться Катя не собиралась и решила, что если не помогли все доступные ей методы - нужно обратиться к помощи потусторонних сил. Для этого Екатерина нашла посредника - потомственную гадалку Алевтину (имя изменено) и попросила разжечь в сердце Виктора огонь любви. Гадалка в услуге не отказала, но предупредила женщину, что дело это сложное и долгое, а значит и финансовых вложений потребует существенных. Катя была готова на траты и длительное ожидание результата. Алевтина проводила обряды, заказчица ждала желанного результата. Так прошло два года, а Виктор так и не увидел в Екатерине своей судьбы. Женщина впала в отчаяние, но, помимо разбитого сердца, к её бедам добавился и серьёзный финансовый ущерб. В общей сложности услуги гадалки обошлись ей в 761 000 рублей. Если к Виктору претензий Катя предъявить не могла, то разобраться с Алевтиной решила по закону, и обратилась в полицию.

— Заявительница сообщила, что посещала женщину славянской внешности, на вид 45-55 лет, крупного телосложения, с волосами, окрашенными в блонд, ниже плеч, которая представилась потомственной гадалкой и брала за свои услуги денежные средства. Потерпевшая передала ей деньги на общую сумму 761 000 рублей, — сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

В полиции по заявлению Екатерины начали проверку и стали разыскивать гадалку Алевтину, подходящую под описание.

ЧППроисшествия: КРИМИНАЛ

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