"Мое психическое состояние плохое": актер Юрий Беляев смирился со своей участью

Актер Юрий Беляев искренне не понимает, почему его так редко приглашают сниматься Фото: Евгения ГУСЕВА

За плечами актера Юрия Беляева - более 100 ролей. Он снимался в таких популярных фильмах как "Учитель в законе", "Кандагар" и "Кадеты". Однако сейчас артист, по его признанию, сидит без работы, выживая на одну пенсию. А ведь у него семья - шесть лет он женат на Татьяне Абрамовой. Супруги воспитывают двоих несовершеннолетних детей.

Юрий Беляев свое 73-летие встретил в подавленном состоянии. По словам актера, сейчас его крайне редко приглашают в кино, а если такое случается, то предлагают незаметные роли.

Юрий Викторович в последнее время практически не дает интервью и не выходит в свет. "Я безработный. Последние 20 лет особо не снимаюсь. Живу на пенсию… Мое психическое состояние скорее плохое, чем хорошее", - цитирует Юрия Викторовича "СтарХит".

Он искренне не понимает, почему его так редко приглашают сниматься. Однако смирился со своей участью.

В тяжелый период заслуженного артиста поддерживает верная супруга Татьяна Абрамова. "Таня часто говорит, мол, надо напомнить о себе, выйти из тени. Например, дать интервью или посетить мероприятие. Я, конечно, могу подобное сделать, но, как показывает практика, результата никакого. Не переживаю, жизнь не кончается на этом", - подчеркнул он.

Напомним, Татьяна Абрамова и Юрий Беляев вместе шесть лет. В 2014 году они обвенчались. Пару не смущает 30-летняя разница в возрасте. Актриса, рассказывая о секрете их счастливого брака, отмечала: "Взаимоуважение и любовь. Если этого нет, начинаются колебания в отношениях. В любом союзе есть конфликты, человек так устроен. Не верю, когда люди говорят: «Мы никогда не ссоримся!». Да, такое возможно, но бывают же и недопонимания, разные мнения… Если ты с уважением относишься к человеку, то вряд ли сможешь с ним поругаться. У нас с Юрой хорошее чувство юмора, можем и посмеяться над собой".

Сам Беляев до встречи со звездой фильма "Всегда говори «всегда»" был женат дважды. По его словам, оба развода произошли из-за того, что актер был поглощен работой. Больше всего он жалеет о том, что мало общался с собственными детьми. "Я был плохим отцом, потому что я артист. У меня не было возможности видеться с детьми. Вообще отлучение от детей стало для меня страшным испытанием", - признавался актер Борису Корчевникову.

Внутренний кризис достиг таких масштабов, что актер серьезно заболел. "Это как состояние гниения изнутри. Если ты начинаешь это чувствовать, нужно срочно менять сферу деятельности. А я не сразу сменил", - говорил он.

На протяжении нескольких лет мужчина не верил, что сможет обрести личное счастье. Ситуация изменилась лишь после того, как в его жизни появилась Абрамова. Артисты встретились на одном из кинофестивалей и практически сразу почувствовали притяжение друг к другу. "Мой младший сын нормально принял Юру, а вот со старшим были проблемы. Постепенно они оба привыкли к тому, что мы вместе, и сейчас вся семья прекрасно общается", - резюмировала Татьяна.