В Шотландии заплатили за барашка полмиллиона долларов

За ягненка породы тексель на аукционе в Шотландии развернулась нешуточная борьба. Фото: REUTERS

За ягненка породы тексель на аукционе в Шотландии развернулась нешуточная борьба: за молодого барашка по кличке «Двойной бриллиант» торговались десятки фермеров. В итоге победитель отдал за него 368 тысяч фунтов стерлингов, то есть почти полмиллиона долларов.

Начальная цена за «Двойного бриллианта» составляла 14 тысяч долларов.

Тексели – элитная порода овец, которую вывели в Нидерландах, на одноименном острове. Их ценят за качественное мясо и шерсть.

Кстати, родители у «Двойного бриллианта» тоже «не из бедных». За отца – чемпиона породы - фермеры в свое время отдали почти 100 тысяч долларов, за мать - вполовину меньше.

У покупателей, которые отбирали животное по цвету, размеру и форме головы, вполне гуманные виды на него. Они не собираются пускать его на мясо, а намерены использовать мужскую силу этого барашка для увеличения поголовья своего овечьего стада, и уже в ближайшем будущем не только возместить понесенные расходы, но и заработать на элитном потомстве.