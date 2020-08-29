После пяти месяцев ожидания в театре имени Пушкина состоялась премьера спектакля «Ложные признания»

Премьера спектакля «Ложные признания» Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В театре имени Пушкина вышел спектакль «Ложные признания» по пьесе французского драматурга Пьера де Мариво. Из-за коронавируса премьера сдвинулась на пять месяцев вперед. И это, как считает режиссер Евгений Писарев, только пошло на пользу его постановке.

Пьер де Мариво сочинил свою комедию в середине галантного ХVIII и до краев наполнил ее двусмысленными чувствами, интригами, курьезными недоразумениями и ложными признаниями. Режиссер Евгений Писарев не только слегка очистил текст от вычурности и кудрявости, но и поставил внятную историю, чем-то похожую на современное легкое французское кино.

На сцену вышел блестящий актерский состав Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

За время самоизоляции он изменил стилистику и рисунок, сделав спектакль в хорошем смысле проще, освободил его от излишней театральности и добавил больше искренности. На суд первых зрителей он представил современную love story, случившуюся между богатой вдовой Араминтой и ее 22-летним помощником Дорантом, у которого за душой ничего нет. И хотя «кудрявостей» режиссер оставил по минимуму, но не сразу поймешь, Дорант по-настоящему влюблен в Араминту или только делает вид ради карьеры в доме богатой вдовы. Сплошные ребусы и загадки.

- Мы прочитываем пьесу Пьер де Мариво так, будто она написана сегодня, а не 300 лет тому назад. Во главе конфликта не сословные и возрастные предрассудки, а психологические, внутренние страхи, скрытая чувственность. Мариво — мастер психологических нюансов, - считает Евгений Писарев. - Почти в каждом человеке есть неуверенность и тревога: а надо ли открывать свои чувства другим? А если откроешься, то потеряешь контроль над ситуацией. Мне хотелось рассказать историю про нашу уязвимость, про беззащитность нашего сердца. Про то, что внешние обстоятельства – общественный статус, возраст, деньги – так же, как и внутренние комплексы и страхи, – лишь мнимая защита от любви.

Вера Алентова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В спектакле - блестящий актерский состав: Вера Алентова, Виктория Исакова, Анна Бегунова, Андрей Заводюк, Борис Дьяченко, Владимир Николенко...

Такого жеманного, манерного Андрея Заводюка зрители никогда раньше не видели. Этот актер в основном играет настоящих, правильных мужиков. И вдруг преобразился в коварного интригана Дюбуа, который закрутил всю историю в интересах своего «близкого друга» (в этом тоже читается некоторая двусмысленность) юного красавца Доранта (его играет молодой актер Федор Левин).

Вера Алентова (она мама Араминты) появляется на сцене на беговой дорожке в костюме от Louis Vuitton. Узнать ее почти невозможно не только благодаря внешнему перевоплощению – она и внутренне превратилась в тщеславную, соблюдающую с окружающими дистанцию (на этом строится ее реприза), стервозную мадам.

Виктория Исакова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Виктория Исакова, которая играет главную героиню - Араминту, призналась, что испытала волнующие ощущения, когда вышла на сцену.

- Пять месяцев мы не играли. Это очень большой срок, - посетовала Исакова. – Все-таки театр требует постоянного тренинга и физического присутствия на сцене.

Сценографию изначально салонной французской пьесы выстроил в стиле скандинавского минимализма художник Зиновий Марголин. Художник по костюмам - Александра Феодосьева-Сошальская.

Виктория Исакова и Андрей Заводюк Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

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