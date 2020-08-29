Арсенал - Ливерпуль 29 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча Суперкубка Англии

"Ливерпуль" возобновляет сезон игрой за Суперкубок Англии.
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В Англии - рестарт сезона. И традиционно он открывается поединком за Суперкубок Англии по футболу. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Арсенал - Ливерпуль 29 августа 2020.
Статистика личных встреч Арсенал - Ливерпуль 29 августа 2020
В Суперкубке Англии команды играли три раза. Два раза побеждал "Ливерпуль" - в 1979 и 1989 году. Ну а в 2002 году "Арсенал" одержал победу 1:0.
Прогнозы букмекеров на матч Арсенал - Ливерпуль 29 августа 2020
У "Ливерпуля" - больше шансов на успех в поединке.
Прогноз на матч Арсенал - Ливерпуль 29 августа 2020
"Ливерпуль" добьется победы.
Составы на матч Арсенал - Ливерпуль 29 августа 2020
Стартовые составы команд будут озвучены за час до начала поединка.
Время начала матча Арсенал - Ливерпуль 29 августа 2020
Матч Арсенал - Ливерпуль 29 августа 2020 года в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Арсенал - Ливерпуль 29 августа 2020
Прямую видеотрансляцию матча Арсенал - Ливерпуль можно посмотреть 29 августа 2020 и начнется в 18:30 по московскому времени на Матч ТВ.
Трансляция матча Арсенал - Ливерпуль 29 августа 2020
Трансляция матча Арсенал - Ливерпуль 29 августа 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 18:30 по московскому времени.