Чедвик Боузман несколько лет скрывал свой смертельный диагноз

Чедвик Боузман - актер, сыгравший короля Т’Чаллу в оскароносном блокбастере «Черная пантера» Фото: кадр из фильма

Чедвик Боузман умер 28 августа у себя дома в Калифорнии в окружении жены и своих близких.

Американский актер, сыгравший короля Т’Чаллу в оскароносном блокбастере «Черная пантера», в течение четырех лет вел борьбу с раком кишечника.

В 2016 году у Чедвика Боузмана был диагностирован рак толстой кишки 3-й стадии, который в конечном итоге перешел в 4-ую стадию. Все это время актер умудрялся скрывать свой диагноз. А в промежутках между операциями и химиотерапией продолжал сниматься в кино.

Чедвик Боузман родился на востоке Соединенных Штатов в городе Андерсон, в штате Южная Каролина. Его мать была медсестрой, отец - бизнесменом. После окончания школы он поступил в Говардский университет в Вашингтоне.

Первую главную роль сыграл в 2012-м году в триллере «Пулевое ранение». А через год снялся в фильме «42», где сыграл Джеки Робинсона, знаменитого американского бейсболиста, первого темнокожего игрока в Главной лиге бейсбола в ХХ веке. Его партнером по фильму был Харрисон Форд.

В 2014 году Боузман исполнил роль еще одного знаменитого афроамериканца в фильме «Джеймс Браун: Путь наверх». Он сыграл певца Джеймса Брауна, признанного одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке прошлого столетия.

Примерно в это же время его пригласили на кастинг в киновселенную Marvel. И через два года он сыграл свою главную роль - супергероя Черную Пантеру в фильме «Первый мститель: Противостояние». Эта роль стала его визитной карточкой. Он повторил ее в сольной ленте о Т'Чалле «Черная пантера». И после -еще в серии фильмов : «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

Когда шли съемки этих картин он уже знал о своем недуге. Тем не менее продолжал работать. Недавно Боузман снялся в фильме Спайка Ли «Кровь за 5» на Netflix. Но к съемкам «Черной Пантеры 2» приступить не успел.

Зная о том, что его болезнь прогрессирует Чедвик Боузман обручился в прошлом году с певицей Тейлор Симоной Ледвард. Пара даже успела пожениться.