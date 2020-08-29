Дмитрий Дибров – о последствиях инсульта и коронавирусе: «Профессор Малышева всегда говорила – прекрати курить и выпивать!»

Для Дмитрий и Полины Дибровых Елена Васильевна главный авторитет в вопросах здоровья. Фото: кадры программы Первого канала

Телеведущий Дмитрий Дибров напугал жену и друзей, когда полгода назад попал в больницу. Тогда он храбрился: мол, все в порядке, никакого инсульта. Но пару недель назад супруга звезды экрана и мать его троих сыновей Полина Диброва сообщила, что в августе в санатории Железноводска они проходили реабилитацию – супруг после перенесенного зимой микроинсульта, а она после коронавируса, которым переболела в легкой форме. Семья из Железноводска перебралась на отдых в Сочи, где продолжает отдых. А 29 августа в полдесятого вечера Дибровы включат телевизор - в программе «Секрет на миллион» главным героем станет глава семейства.

Дмитрий Дибров расскажет о детях (взрослых и маленьких), о жене и подробно о самочувствии и последствиях инсульта. Когда 31-летняя Полина заболела коронавирусом, Дмитрий тут же пошел в больницу – оказалось, что он здоров. «Я, конечно, побежал и КТ сделал (это когда тебя возят сквозь дорогущие компьютеры, чтобы посмотреть все до последней молекулы в твоем изможденном организме). Хоть бы что!», - Дибров говорит о своем отличном самочувствии сейчас.

Малышева навещает Диброва в больнице. Фото: СОЦСЕТИ

Это теперь Дмитрий перестраховывается. А раньше, получив во время полного обследования организма совет терапевта обратиться за консультацией к кардиологу (доктору не понравилось давление звезды) - Дибров не стал этого делать, так как прекрасно себя чувствовал. Разве мог он тогда подумать о последствиях!

Вот как вспоминает Дибров тот момент, когда ему стало плохо на премьере фильма, и он упал на глазах коллег: «Кондратий хватил (именно так называется в народе эта болезнь) непредсказуемо, необоснованно – в этом-то и ужас. Я сидел с соратниками, вдруг чувствую, во-первых, полмира закрывается «золотой занавеской»... Какое-то полушарие отказывает. У меня что-то спрашивают, я знаю, что хочу сказать в ответ, но эта машина по поиску слов прекращает работать. И я понимаю - опа, а не инсульт ли это. Конечно, когда падает человек – интеллигентные люди, если они не врачи, испытывают оторопь… Леня Якубович вскакивает и всем раздает указания – ты звони в «Скорую», ты держи голову, ты держи ноги. В это время кровь заливает мозг. К счастью, академик Шабунин (главный врач Боткинской больницы) высылает соответствующую «Скорую», и уже через 20 минут я лежу в реанимации. Почему это важно? Это и есть та самая секунда в жизни, которая длится час. Вот первый час и есть решающий. Бессознательное состояние отступило, когда я уже находился в машине и ехал в больницу. Более того, я даже понимал, что у меня инсульт…»

Пока ехал в «Скорой» Дмитрий переживал: а вдруг парализует какую-то часть тела. Но все обошлось! Телеведущий похудел, потому что на строгой диете – к примеру, сладкое и мучное жена позволяет лишь в воскресенье. А вместо рюмки с горячительным напитком Дибров теперь принимает, как он шутит, «рюмку пилюль» - ее содержимое заботливо контролирует жена и прислуга.

Дибровы с детьми на реабилитации в санатории Железноводска в августе — Дмитрий после микроинсульта, Полина после коронавируса. Фото: СОЦСЕТИ

Диброву всего 60 лет, но его коллега и давний друг Елена Малышева давно предупреждала Дмитрия: «Надо менять привычки!». Дибров говорит, что все предвестники инсульта она видела: «Профессор Малышева все годы нашей дружбы говорила: «Прекрати курить. Прекрати вот здесь сидеть выпивать. Я хочу, чтобы ты погулял на свадьбе у своих детей. Но кто слушает профессора Малышеву, когда жизнь прекрасна. Я люблю жизнь. Мне искренне казалось, что некурящий журналист профессионально неподготовлен… Я любил посидеть с другом за рюмочкой – правда, знал, с кем и сколько. Придерживался формул – я не пью по рабочим дням, до захода солнца и без ярко выраженной сексуальной перспективы…» Дибров шутит, но привычки поменял – никакого спиртного и сигарет. Хотя давление и с таблетками иногда скачет, а он не чувствует этого — тонометр помогает. Но за здоровьем телеведущего супруга следит строго, поэтому все рекомендации и назначения врачей под контролем.

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