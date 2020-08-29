Розовые гробы, наволочки, туалетная бумага: необычный бизнес Стаса Михайлова, Моргенштерна, Филиппа Киркорова и других звезд

Стас Михайлов зарабатывает не только музыкой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Творчество творчеством, а денежки работать должны. Иначе как отложить на безбедную старость? Так размышляют почти все знаменитости, но только некоторые вкладывают накопления в экспериментальные виды бизнеса. «КП» представляет несколько ярких примеров.

Обои от Киркорова

Фото: kleister.ru

Мастер эпатажа Филипп Киркоров запустил довольно вычурную, в присущем ему стиле, коллекцию...обоев. Разумеется, эскизы и материалы прорабатывал не сам. Музыкант подписал для этого итальянца Эджио Фредди, дизайнера фабрики Zambaiti Parati. Назвали пафосно: «Филипп Киркоров. Первая часть. Музыка для стен»

- Коллекция получилась очень стильной, без лишнего блеска и вычурности, с легким посылом к дворцовому стилю, - считает Киркоров с коллегами. - В издании классические итальянские узоры сочетаются с последними тенденциями модного дизайна. Насыщенные цвета, изящные орнаменты, итальянское качество – по словам самого создателя, обои призваны «притянуть богатство в дом. Они заколдованы».

Метр музыкальных обоев от Киркорова можно купить за 378 рублей (рулон — за 4000 рублей)

Туалетная бумага от Моргенштерна

Фото: merchnews.ru

Рэпер Алишер Валеев, больше известный как Моргенштерн, почти, как Филипп Киркоров, обожает эпатировать публику. То нервирует Россию видеороликами, где сорит деньгами. То покупает золотые кулоны по несколько миллионов рублей. То называет школы «домиками для рабов». Весь хейт в свой адрес рэпер волшебным образом обращает в хайп и зарабатывает даже на этом. Например, Моргенштерн дал всем ненавистникам легальную возможность подтираться своим изображением. Чего не сделаешь ради заработка? Алишер выпустил эксклюзивную серию туалетной бумаги, оформленной в стиле ленты инстаграма.

- Мы создали самый величайший, самый гениальный, самый великолепный мерч за всю историю мерча, - уверен Моргенштерн. - Вы теперь можете вытирать жопу моим лицом. Самое главное в этом деле — хорошенько прицелиться.

Один рулон рэпера стоит 990 рублей.

Наволочки от Михайлова

Фото: cs11.pikabu.ru

Кто из возрастных поклонниц Стаса Михайлова не мечтал понежиться в сладкой постельке с кумиром? Артист дал им такую возможность — правда, постеснялся нанести на белье свои изображения. Однако комплект и без того выглядит весьма солидно: белье, диск с хитами и обложка с шансонье, которую можно поставить возле кровати на тумбочке.

- Комплект постельного белья Стас Михайлов «Моя любовь» — это незаменимый элемент вашей спальни, - сказано в промо-аннотации. - Человек треть своей жизни проводит в постели, и от ощущений, которые вы испытываете при прикосновении к простыням или наволочкам, многое зависит. Чтобы сон всегда был комфортным, а пробуждение приятным, мы предлагаем вам этот комплект постельного белья. Постельное белье порадует поклонников и подарит каждому частичку творчества Стаса Михайлова.

Комплект белья «Моя любовь» стоит чуть больше 1 тысячи рублей.

Свечи из вагины Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пелтроу Фото: Кадр видео

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу так любит фанатов, что специально для них выпустила свечи с ароматом...своего естества. В интернет-магазине актрисы появилась свеча с надписью «This smells like my vagina» («Это пахнет, как моя вагина»). Несмотря на амбициозность и загадочность формулировки, состав аромата описан весьма прозаично: немного герани, бергамота, кедра в сочетании с дамасской розой и семенем амбры. Ужаса такое предложение ни у кого не вызвало: более того — первая партия разошлась мгновенно.

Что подтолкнуло Гвинет на другую мощную затею: выпустить еще одну свечу под названием «Это пахнет, как мой оргазм».

Цена сувенира от Пэлтроу — 75 долларов.

Женские гробы от Кэти Прайс

Гробы от Кэти Прайс Фото: Кадр видео

Британская певица, модель, телеведущая и мать пятерых детей Кэти Прайс решила заработать на вечном и беспроигрышном — на смерти. Для желающих похоронить своих близких красиво девушка начала выпускать линию женских лакшери-гробов. Все, как в мире Барби: розовые, со сверкающими стразами, а на том месте, где у покойника располагается грудь, декор в виде сосков. Похоронный предмет украшала креативная надпись «Ashes to ashes bust to bust» («Прах к праху, бюст к бюсту»). По задумке девушки, покупать это чудо будут те, у кого все в порядке с чувством юмора.

Поскольку произведение ритуального искусства от Кэти все еще в разработке, цена на него еще не сформирована.

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