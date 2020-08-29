Дмитрия Певцова экстренно увезли в больницу после отдыха в Крыму

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрия Певцова госпитализировали в Москве из собственной квартиры. Актера увезли в Коммунарку. Ранее руководству театра "Ленком" пришлось заменить несколько спектаклей, а один и вовсе отменить из-за болезни народного артиста.

О госпитализации Дмитрия Певцова стало известно 29 августа. У артиста была диагностирована пневмония после того, как он вернулся из Крыма. Состояние знаменитости оценивается как средней степени тяжести, передает 5-tv.ru.

"Народного артиста России госпитализировали в больницу в Коммунарке", - цитирует РИА Новости директора "Ленкома" Марк Варшавера.

Ранее звезда сериала "Бандитский Петербург" сообщил, что испытывает недомогание. При этом заявил: "Отличное самочувствие, прекрасное! Великолепное. Каждому желаю болеть с таким самочувствием".

Из-за плохого самочувствия Певцова театр "Ленком" выступил с официальным заявлением. Руководство сообщило, что была произведена замена спектаклей, а один и вовсе отменен. 2 сентября вместо запланированного с участием Дмитрия спектакля "Капкан" пройдет "Ва-банк". На 5 сентября в репертуаре стоял спектакль "Женитьба". Его отменили. На 6 сентября был назначен спектакль "Безумный день, или женитьба Фигаро". Вместо него зрители увидят постановку "Шут Балакирев»". 15 сентября вместо спектакля "Капкан" состоится спектакль "Ложь во спасение".

"Капкан" - последняя постановка Марка Захарова. В ней Певцов исполняет роль отца народов - товарища Сталина.

Стоит отметить, что 21 августа актер вернулся с семьей из Крыма, где провел чуть больше месяца. Дмитрий, его жена Ольга Дроздова и сын Елисей объездили почти весь полуостров, наслаждаясь местными красотами.