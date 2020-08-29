Леонид Федун о победе над «Арсеналом»: «Тиль - это просто какое-то несчастье»

Леонид Федун Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский «Спартак» одержал победу над тульским «арсеналом» в рамках шестого тура Российской Премьер-Лиги (2:1) и вышел на чистое первое место перед перерывом матчами национальных команд.

Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу красно-белых, а также выразил разочарование от травмы Гуса Тиля, которую полузащитник получил выйдя на замену.

- Очень приятно, что сегодня победили, очень приятно, что мы сегодня на первом месте. Ну и Тиль - это просто какое-то несчастье, очень обидно. Подвернул голеностоп, - сказал Федун после матча «Спартак» - «Арсенал».

После шести матчей «Спартак» имеет в активе 14 очков и идёт на первом месте в турнирной таблице.