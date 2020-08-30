Локомотив - Зенит 30 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 6 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Для питерского "Зенита" матч в Черкизово крайне важен - "Спартак" после успеха в своем матче опережает их на 2 балла. И только победа позволит команде Семака уйти лидерами РПЛ на перерыв в этом сезоне. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Зенит 30 августа 2020.

Статистика личных встреч Локомотив - Зенит 30 августа 2020

50 раз клубы играли между собой в чемпионатах России по футболу. 15 раз побеждал "Зенит", 14 - "Локомотив", а еще 21 поединок, в том числе и последний в начале 2020 года, завершались вничью. 29 февраля, напомним, в Питере команды сыграли вничью 0:0.

Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Зенит 30 августа 2020

"Зенит" видят фаворитом этой игры.

Прогноз на матч Локомотив - Зенит 30 августа 2020

Будет ничья.

Стартовые составы на матч Локомотив - Зенит 30 августа 2020

Кто появится в стартовом составе каждой из команд, станет ясно за час до игры.

Время начала матча Локомотив - Зенит 30 августа 2020

Матч Локомотив - Зенит 30 августа 2020 года в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Локомотив - Зенит 30 августа 2020

Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Зенит можно посмотреть 30 августа 2020 и начнется в 16:00 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Локомотив - Зенит 30 августа 2020

Трансляция матча Локомотив - Зенит 30 августа 2020 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 16:00 по московскому времени.