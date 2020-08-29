Генеральный директор «Спартака»: «Победы любят, когда их празднуют»

Генеральный директор ФК "Уфа" Шамиль Газизов и исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан (слева направо). Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о победе его клуба над тульским «Арсеналом» - 2:1 и постарался дать ответы на самые острые вопросы, которые окружают красно-белых.

- Первое место? Думаю, надо привыкать. Мне приятно, что команда играет и показывает характер - это самое главное. Ребята молодцы, радуют болельщиков. Доменико - молодец. Игра показывает, что всё делается правильно. Ещё раз хотел бы поздравить команду с духом, с силой, с желанием. Спасибо болельщикам. Всегда буду повторять: всё делается для них.

Газизов прокомментировал историю с не вызовом нападающего «Спартака» Александра Соболева в сборную России и его разговор с Артёмом Дзюбой:

- Обычная ситуация. Ребята созванивались, никаких проблем. Я думаю, что не за горами вызов Саши в сборную. По этому поводу не стоит переживать. Своей игрой, желанием и любовью к футболу доказывает, что он достоин этого вызова.

Газизов также рассказал, когда нужно ждать дебюта Александра Кокорина в футболке московского «Спартака»:

- Ждём его. Урунов уже вышел, скоро выйдет Кокорин. Давайте подождём. Состав назначает главный тренер. Он уже почти в общей группе.

Генеральный директор московской команды рассказал о трансферных планах «Спартака» в ближайшем будущем. В частности, о том, стоит ли ждать новичков в это трансферное окно:

- У нас задача взять новичков? Команда выигрывает, мы ведём определённые переговоры и действуем в тишине. Стараемся всё сбалансировать. Очень много слухов и желания, чтоб поскорее пришли новички. Они должны быть, но ещё рано. Скажу, что переплачивать никто не будет.

Мы надеемся, что травма Тиля несерьёзная. По нему информация будет скоро.

Газизов рассказал, как воспринял отставку судьи Еськова и то, что он не прошёл проверку на полиграфе:

- Что я могу знать? На матче, когда нам поставили пенальти, была ошибка. А дальше комментировать нечего. Согласен, что это было неквалифицированное судейство, когда мы сыграли 2:2 с «Сочи». Мы свою позицию по этим двум арбитрам высказали. Будем её придерживаться.

Сегодня я доволен игрой и доволен тем, что происходит. Команда играет и набирает очки - это самое главное. Надо сконцентрироваться на победе, нам надо попраздновать, потому что победы любят, чтоб их праздновали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Леонид Федун о победе над «Арсеналом»: «Тиль - это просто какое-то несчастье»

Президент «Спартака» остался доволен победой и лидерством в таблице (подробности)