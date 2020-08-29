Наталья Селезнева о смерти своего супруга Владимира Андреева: «Не могу в это поверить»

Актриса Наталья Селезнева Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Трагическое известие застало врасплох даже близких Владимира Алексеевича, хотя они-то знали, что он плохо себя чувствует. Тяжело болеет. Да и возраст: 27 августа президенту театра им. Ермоловой исполнилось 90 лет.

И все равно: «Я не могу в это поверить», - сказала kp.ru актриса Наталья Селезнева, супруга Владимира Алексеевича. Сейчас Наталья Игоревна занята организационными вопросами, касающимися прощания и похорон.

Предположительно, прощание с народным артистом СССР состоится в среду, 2 сентября, в его родном театре имени Ермоловой.

Большинство из нас познакомились с Владимиром Андреевым еще в детстве, когда смотрели фильмы-сказки, переносясь из царства славного Салтана в багдадский дворец Калифа-аиста.

Владимир Андреев снялся в десятках фильмов не только детских, но гораздо выше он ценил театр. Экранных образов у него меньше, чем сценических. Более 20 лет руководил театром им.Ермоловой, в который пришёл работать актером в 22 года сразу после окончания ГИТИСа. Покинул родную сцену лишь однажды и ненадолго, когда его попросили возглавить Малый театр. Он стал единственным из почтенных и именитых худруков, кто при жизни по собственной воле уступил руководящее кресло более молодому сменщику – Олегу Меньшикову. И это был поступок, который до сих пор никто не повторил.

Всегда говорил, что очень опасно ничего не делать. Поэтому помимо того, что играл на сцене, снимался и ставил спектакли, более 40 лет с азартом преподавал в ГИТИСе, был заведующим кафедрой актерского мастерства. Среди его учеников - Кристина Орбакайте, Елена Яковлева, Виктор Раков, Евгений Каменькович – все они называли Владимира Алексеевича своим вторым отцом.

Познакомившись больше полувека назад на съемках фильма "Калиф-аист» с актрисой Натальей Селезневой, он вскоре женился на ней. Правда для этого пришлось развестись со своей тогдашней женой Натальей Архангельской, с которой сумел сохранить прекрасные отношения. А с Сезелезневой – брак на всю оставшуюся жизнь. Он был очень мягким, интеллигентным, сомневающимся в себе человеком - редкое качество для большого артиста.