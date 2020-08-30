Протесты в Белоруссии, последние новости на 30 августа: что сейчас происходит в Республике

Девушки пришли на акцию с цветами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Протесты в Белоруссии, последние новости на 30 августа 2020 года: В Минске случился "женский бунт". Как сообщил спецкор "КП" Дмитрий Стешин, побывавший на "Гранд-параде женских миротворческих сил", это было громко и весьма впечатляюще. Представительницы прекрасного пола, имея звонкие голоса, были страшно недовольны. Свой протест женщины выражали криками: прошел милиционер - окрестности взрываются воплями и ревом. Проехал автозак или автомобиль ДПС - то же самое, только еще громче.

Пока в одной части столицы Белоруссии выступают представительницы прекрасного пола, в другом месте города прошел автопробег в поддержку действующей власти. Колонна, украшенных государственными флагами Республики, состоящая примерно из 300 авто, стартовала от кургана Славы.

Президент Владимир Путин поставил жирную точку в вопросе, как Россия на самом деле относится к протестам в Белоруссии. По его словам, "мы исходим из того, что выборы состоялись". Глава государства отметил, что российская сторона признала их легитимность.

Белорусская оппозиция призывает главу МВД Республики Юрия Караева либо уйти в отставку, либо явиться с повинной, взяв на себя ответственность за "беспрецедентную жестокость" и "пытки мирного населения".

В Белоруссии Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам оказания давления на депутатов Республики. Об этом сообщил оперативный сотрудник, указав на угрозы в различных мессенджерах с требованиями сдать мандаты. По его словам, было установлено, что подобные сообщения поступили в Координационный совет из-за рубежа.

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