Американец попал в Книгу рекордов Гиннеса за самый высокий ирокез в мире

На то, чтобы попасть в Книгу рекордов, у американца ушло 13 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Каждый день житель Миннесоты, соцработник Джозеф Гризамор, тратит около часа на укладку своих волос. Шутка ли, мужчина отрастил самый высокий ирокез в мире – длина его волос 42,5 дюйма, это чуть больше одного метра – 108 см.

На днях представители Книги рекордов Гиннеса официально признали и зафиксировали, что у американца самый высокий ирокез в мире.

- Очень рад чувствовать себя чемпионом, - смеется рекордсмен.

Обладатель многоэтажной шевелюры признается, что когда устает каждый день укладывать волосы наверх, то зовет на помощь супругу. Она тратит по полтора часа на то, чтобы ее мужчина выглядел красавцем.

- Я обожаю его длинные волосы, это очень сексуально, - говорит жена Джозефа.

На то, чтобы попасть в Книгу рекордов, у американца ушло 13 лет, отращивать волосы он начал в 2007 году.

Ирокез Гризамор носит не каждый день. Если он не желает привлекать к себе внимание окружающих, то заплетает волосы в косу. По крайней мере, так ему удобнее входить в дверной проем и садиться в автомобиль.

- Моя мечта исполнилась, я счастлив, и лучший совет, который я могу дать мужчинам: не стригите волосы, но будьте готовы к тяжелым испытаниям, - шутит Джозеф.