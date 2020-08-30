Российские ученые разработали революционный метод обследования для онкобольных

Пациенту достаточно пройти обычную томографию с контрастированием. Данные, полученные в ходе исследования, используют для создания трехмерной модели органа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Для диагностики и лечения рака почки нам, врачам-онкоурологам, очень важно оценить функцию этого органа. То есть понять, насколько сильно рак повлиял на работу почки, какая ее часть действует и какую операцию нужно провести больному, чтобы не нарушить работу органа, - рассказывает один из ведущих российских онкоурологов, заместитель директора Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Еникеев. - До сих пор, чтобы определить функцию почек, нужно было выполнять радиоизотопную сцинтиграфию. Это сложная процедура, при которой пациенту через вену вводится радиоактивное вещество, а затем на специальном аппарате оценивается, как введенный препарат продвигается через почки. Несмотря на высокую точность этой методики, у нее есть ряд ограничений, включая длительную продолжительность процедуры, высокое облучение для пациента, и, что немаловажно, высокую стоимость.

ВМЕСТО РАДИАЦИИ - 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ

Урологи из Сеченовского университета работали над усовершенствованием важного обследования. Врачи-исследователи скооперировались с радиологами, инженерами-математиками и совместно разработали новый метод.

- Эту методику по праву можно назвать революционной, - говорит доктор Еникеев. - Функция почек оценивается на основе специально выведенных формул с помощью компьютерной томографии и 3D-реконструкции. Такой метод позволяет получить высокоточные данные о состоянии органа без введения радиоактивных препаратов.

Пациенту достаточно пройти обычную томографию с контрастированием. Данные, полученные в ходе исследования, используют для создания трехмерной модели органа через специализированное программное обеспечение. Высокая точность полученной трехмерной модели позволяет рассчитать, как обычное контрастное вещество продвигается по почке. «Раньше подобное можно было сделать только с радиоактивным препаратом из-за невозможности трехмерного моделирования процессов, проходящих в органе», - поясняют разработчики. Сейчас ученые смогли отказаться от радиоактивного вещества, при этом новая методика позволяет получить результаты более точные, чем те, что могло дать обычное радиационное исследование, подчеркивает онкоуролог Дмитрий Еникеев.

ИССЛЕДОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Врачи Сеченовского университета обследовали 97 пациентов, которым провели и сцинтиграфию(традиционное исследование с введением в вену радиоактивного вещества), и компьютерную 3D-оценку функции почек. Результаты подтвердили, что новая методика позволяет получить более подробные и точные данные о каждой части почки, почти во всем превосходя стандартное исследование. Российские ученые опубликовали результаты в ведущем европейском радиологическом журнале European Journal of Radiology.

- Разработанная технология уже запатентована, но нам еще есть что доработать для дальнейшего усовершенствования. В частности, планируется упростить и автоматизировать часть вычислений, - рассказал «КП» замдиректора Института урологии и репродуктивного здоровья Сеченовского университета Дмитрий Еникеев.

В дальнейшем, как отмечают эксперты, разработанная методика может войти в обычную практику врачей не только России, но и всего мира.

Кроме оценки функции почек новый подход может быть использован и в других органах, для трехмерного моделирования их работы и получения более полных данных. «Сейчас технология заточена только под диагностику заболеваний почек, но возможно ее применение, в частности, при заболеваниях печени и поджелудочной железы», - поясняет доктор Еникеев.

ВОПРОС В ТЕМУ

Когда новая методика войдет в широкую практику?

Работу по упрощению и автоматизации методики специалисты надеются закончить в течение ближайших нескольких лет, сообщили «КП» в Сеченовском университете. Итогом должна стать разработка программы, которая будет основана на нейросетях и позволит упростить и ускорить работу нового метода. Сейчас методика доступна в рамках клинических исследований.