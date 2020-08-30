Британские ученые: Cредство от комаров поможет защититься от коронавируса

Возлагать надежды на сенсационные открытия и заявления ученых пока не стоит Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Ученые из Великобритании исследовали защитные свойства цитриодиола, входящего в состав средства от насекомых. Оказалось, что вещество, получаемое из эвкалипта лимонного (Corymbia citriodora), может уничтожать вирус.

«Мы очень воодушевлены этими результатами, и у нас есть несколько новых исследований, которые уже осуществляются в лабораториях или планируется их проведение», – заявила управляющий директор компании по производству цитриодиола Жаклин Уотсон.

Ранее глава минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что военнослужащим рекомендовано использование репеллентов, содержащих цитриодол, для потенциальной защиты от заражения COVID-19.

Цитриодиол признан безопасным веществом и рекомендован Агентством по охране окружающей среды США, а также Центрами по контролю и профилактике заболеваний в качестве средства, защищающего от укусов насекомых.

Впрочем, говорить о том, что цитриодиол станет основой для эффективного средства от коронавируса, пока не приходится: подобные заявления ученых звучали и ранее.

Так, например, еще в апреле австралийские исследователи утверждали, что хорошо известный и разрешенный к применению противопаразитарный препарат «ивермектин» препятствует проникновению коронавируса в ядра клеток и может быть использован в качестве противовирусного средства.

Поэтому возлагать надежды на сенсационные открытия и заявления ученых пока не стоит. Скорее всего, лучше просто дождаться массовой вакцинации, а пока – соблюдать разумные меры предосторожности.