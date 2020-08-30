Без мужа не пропадет: экс-жена Сергея Шнурова заработала за год 34 миллиона

Матильда, которая после развода оставила фамилию мужа, наоборот, пропала с радаров - реже мелькает в прессе и на тусовках, не дает скандальных интервью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спустя два года после развода с "бабкой" (именно так любя Шнуров называл супругу Матильду) жизнь рокера-баламута кардинально изменилась. Новая свадьба, роспуск "Ленинграда", руководство телеканалом, судейство в "Голосе" и членство в совете при комитете Госдумы по культуре - из хмельного музыканта в трениках и с сигареткой в зубах Шнур превратился в уважаемого Сергея Владимировича: гладко выбритого, отутюженного, пахнущего дорогим парфюмом.

А вот Матильда, которая после развода оставила фамилию мужа, наоборот, пропала с радаров - реже мелькает в прессе и на тусовках, не дает скандальных интервью и не афиширует личную жизнь. Все свои силы она отдала бизнесу, и вопреки прогнозам злопыхателей, сумела заработать и без бывшего. Не секрет, что многие проекты, например, балетную школу "Айседора" и ресторан "Кококо" Матильде помог открыть одиозный супруг. Но за два года без его поддержки бизнесвумен даже преумножила свой доход.

Из хмельного музыканта в трениках и с сигареткой в зубах Шнур превратился в уважаемого Сергея Владимировича Фото: Михаил ФРОЛОВ

Так, в прошлом году ООО "Новая русская кухня", которой единолично владеет Матильда Шнурова, показало выручку в 166 миллионов рублей, а прибыль - в 34 миллиона. А вот с балетной школой экс-жене Шнурова пришлось расстаться: ее ООО "Айседора" находится в процессе ликвидации. Как выяснилось, Матильда продала компанию близкой подруге - питерской балерине Марии Бархатовой. Сумма сделки не раскрывается, но бывшая владелица не раз подчеркивала, что "Айседора" - прибыльный бизнес, доход от которого составляет около 9 миллионов в месяц.

Деньги, вырученные от продажи школы, Шнурова направила на развитие своих ресторанов и сервиса по доставки продуктов. В условиях пандемии, когда бизнесвумен несла огромные убытки из-за простоя, эти средства позволили ей остаться на плаву.

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