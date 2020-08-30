Анастасия Волочкова назвала подписчиков «злыми и недолюбленными тетками»

Артистка решила ответить злопыхателям в своей традиционной манере Фото: Личный архив

Уже не в первый раз 44-летней балерине Анастасии Волочковой достаётся от хейтеров, которые бранят артистку за бесконечные шпагаты и хоровод поклонников. Будучи на отдыхе в Турции, артистка решила ответить злопыхателям в своей традиционной манере - шпагатом...

И пояснила эффектное видео гневным текстом в своем Инстаграм:

- Легким взмахом ноги я рассекаю все суждения и пересуды о себе. Потому что за этим взмахом лежит многолетний и многострадальный труд, - написала балерина. - Я очень преданный своей профессии человек. Все, что обо мне говорят, меня вовсе не касается. Потому что за меня всегда говорит не громкость имени, а дела и поступки. Любовь ко мне детей и тех, кто видит и встречает меня лично, не купить за деньги. Эта искренность бесценна! А Ущербность изливающих желчь недолюбленных и несчастных людей вызывает жалость. Особенно, если вы заглянете в аватарки аккаунтов этих ... личностей...Или в их закрытые аккаунты. Лучше смотрите на красоту моего тела и на мое творчество. Поймите, дорогие, как бы локти ни кусали от зависти злые недолюбленные тетки, у которых времени хватает изрыгать свою желчь, я навсегда уже вошла в Историю России как Русская Балерина. И этот факт неоспорим, простите. И я этим фактом очень горжусь. Многие ли достигли своих Вершин, чтобы иметь право судить и осуждать других?... Думаю, мозоли на языках злопыхателей гораздо уродливее, чем натертые мозоли на моих стопах.