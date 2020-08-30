На этот раз без шаров: в США прошли съезды Республиканской и Демократической партий

Речь Трампа была долгой и пафосной. Он говорил больше часа, заверяя, что еще до конца текущего года США разработают метод лечения коронавируса и вакцину от него Фото: REUTERS

В США политических партий много, но доминирующих две – Республиканская и Демократическая. С середины XIX века они борются за власть, неизменно контролируя Конгресс и побеждая на президентских выборах.

Раз в четыре года и демократы, и республиканцы проводят общенациональные партийные съезды. Аккурат перед президентскими выборами. Формально знаменуя официальное окончание периода первичных и начало сезона всеобщих выборов.

Главная цель съезда – официальное выдвижение кандидатов в президенты и вице-президенты и принятие партийной программы. Ее обычно представляет сам кандидат на главный политический пост страны.

Но у этих съездов есть еще одна функция – развлекательная. Длящиеся по 3-4 дня съезды – настоящие, красочные шоу – с сюрпризами, скандалами, яркими декорациями, слезами, восторгами и непременными воздушными шарами, тысячами падающих внезапно откуда-то из-под потолка.

Только вот в этом году шарам не на кого было падать: из-за эпидемии коронавируса оба съезда проходили в онлайн-формате. И об отсутствии воздушных шаров вполне серьезно рассуждали и сожалели многие американские комментаторы, освещавшие все аспекты двух главных событий предвыборной гонки.

ДЖО, КАМАЛА И МИШЕЛЬ

Демократы в этот раз явно поторопились, назначая свой съезд на июль: мероприятие из-за коронавируса пришлось в итоге перенести на середину августа. Тремя годами ранее организаторы направили запросы мэрам крупнейших американских городов с требованиями обеспечить 18000 гостиничных номеров, включая 1000 люксов. Выбор пал на Милуоки. В ожидании прибылей городские власти даже удлинили трамвайную линию, но и трамваи, и отели остались пустыми – из-за COVID-19 столь масштабное мероприятие пришлось проводить в виртуальном режиме. Владельцам арендованных конгресс-центров заплатили меньше обещанного. Теперь они грозят оргкомитету съезда судом. Несколько сотен делегатов в город все же приехали, но и Байден, и его напарница – потенциальный вице-президент США Камала Харрис выступали по видеосвязи из других населенных пунктов.

За три дня работы съезда позитивных комментариев СМИ удостоилась только Мишель Обама, костерившая действующего президента США на все лады. Хотя бывшей первой леди США самой досталось - за отказ выступать в режиме реального времени. Обама записала свою речь столь загодя, что забыла упомянуть в ней о Камале Харрис.

О родственниках погибшего Джорджа Флойда, неожиданно появившихся на экранах, все дружно и быстро постарались забыть. Но не забыл ни о них, ни о самом Флойде сам Байден, выступивший в последний день съезда. Спичрайтеры Байдена выбрали самую ходовую и одновременно эффектную тему - конфликта света и тьмы. В роли тьмы, разумеется, Дональд Трамп.

Про Россию сам Байден ничего не сказал. Роль обличителя Москвы как виновника всех американских проблем досталась сенатору от штата Иллинойс Тэмми Дакуорт. До этого бенефиса о Дакуорт ни в США, ни в мире почти никто ничего не слышал.

ДОНАЛЬД И ЕГО СЕМЬЯ

Коронавирус внес изменения и в планы республиканцев. Сроков проведения они не меняли, а вот с выбором места пришлось определяться в последний момент. В результате трансляция съезда велась из Шарлотта и Вашингтона. Шарлотт был единственным городом, подавшим заявку на проведение съезда, но в начале этого года попытался отказаться от такой чести: депутаты горсовета заявили, что Трамп – расист, и негоже принимать его в родном городе. Но после того, как городской казначей рассчитал сумму неустойки, которую придется заплатить, депутаты свои претензии немедленно отозвали. А Трамп все равно в Шарлотт не приехал, поскольку основная часть мероприятий съезда проводилась в столице США.

Больше всех из выступавших на съезде досталось госсекретарю Майку Помпео. И вовсе не за то, что говорил он, находясь в Иерусалиме, где на тот момент был с рабочим визитом. А за то, что нарушил закон: в США действует правило, по которому госчиновник не может вести агитацию. Состоя на госслужбе, глава внешнеполитического ведомства США этот закон нарушил.

Шоу подобного рода не пользовалось бы успехом, выступай на нем одни лишь видные члены партии, супруга и совершеннолетние дети Дональда Трампа также произнесли свои пылкие речи.

Апогея оно достигло, когда действующий президент США в рамках программы съезда помиловал осужденного за ограбление банка темнокожего Джона Пондера. Пондер, отсидевший свой срок, но имевший неснятую судимость, конечно же, расплакался.

Речь самого Трампа была долгой и пафосной. Он говорил больше часа, заверяя, что еще до конца текущего года США разработают метод лечения коронавируса и вакцину от него. А заодно опроверг утверждения, согласно которым из-за пандемии Америка все сильнее погружается в экономический кризис.

Не обошлось без упреков в адрес главного соперника – демократа Джо Байдена, которого Трамп унизил сколь это было возможно: «Вся история Байдена – это позорный список самых катастрофических предательств и ошибок в нашей жизни. Он всю свою жизнь провел не на той стороне истории». Но все равно, согласно результатам опросов телезрителей и радиослушателей, Трампа слушали меньше, чем Байдена.

Про Россию Трамп в своей речи не сказал ни слова, но явно имел ее в виду, когда заверял всех в том, что США первыми изобретут вакцину от коронавируса, а заодно еще и зачем-то отправят на Луну первую женщину.