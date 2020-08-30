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Мошенники развели директора департамента крупного банка почти на 4 миллиона рублей

Звонившие убедили женщину продиктовать данные своих счетов
Иван РуневИванРунев
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По данному факту полицейскими была проведена проверка, после которой следователь возбудил уголовное дело за мошенничество

По данному факту полицейскими была проведена проверка, после которой следователь возбудил уголовное дело за мошенничество

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Казалось бы, работники банковской сферы - самые защищённые от махинаций с картами и счетами люди. Так часто думают и они сами. Этой уверенностью порой пользуются мошенники, до мелочей отработавшие приёмы психологического давления на своих жертв. По телефону преступники умудряются убедить человека, что хотят ему помочь и уберечь деньги, на которые якобы покушаются другие мошенники. И нередко такая афера заканчивается для застигнутого врасплох человека большими потерями. Чаще всего вернуть похищенное и вовсе не удаётся.

Такая ситуация недавно случилась с директором одного из департаментов крупного российского банка. Телефонный разговор с незнакомцем, который представился сотрудником безопасности, работающим в её же компании, обернулся для 48-летней Анны Т.* крупными потерями. Звонивший убедил женщину, что на ее сбережения покушаются мошенники и нужно срочно спасать деньги.

Анна поверила, что действительно разговаривает с «безопасником» и предоставила мужчине все необходимые данные своих счетов и карт. Мошенники похитили почти 4 миллиона рублей. Поняв, что деньги попали в руки преступников, женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы.

— Введя заявителя в заблуждение относительно своих намерений, неустановленные лица совершили хищение денежных средств с банковского счета, открытого на имя её имя. Сумма ущерба составила 3 898 975 рублей, что является хищением в особо крупном размере, — сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

По данному факту полицейскими была проведена проверка, после которой следователь возбудил уголовное дело за мошенничество.

* - имя изменено.

ЧППроисшествия: ЧП

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