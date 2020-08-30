«Сто миллионов рублей за маску»: Китайский миллиардер приобрел самую дорогую защиту от коронавируса

Еще прошлой осенью все топовые модные дома выпускали многоразовые маски для лица и ввели этот тренд в обычную жизнь

В преддверии осени и волнующих заявлений ВОЗ по поводу возможности второй волны коронавирусной инфекции, весь мир снова обращает внимание на индивидуальные средства защиты. Еще прошлой осенью все топовые модные дома выпускали многоразовые маски для лица и ввели этот тренд в обычную жизнь.

- Защитные экраны и маски делал даже мировой дом Chanel,- рассказал «КП» дизайнер украшений Влад Торхов. - К примеру, маски Fendi, стоимостью 18-20 тысяч рублей, были раскуплены за несколько дней после поступления их в продажу. Маску Gucci, в которой была Билли Айлиш на церемонии Emmy, вообще невозможно было достать в свободной продаже.

Сто миллионов рублей за маску

Но лето подходит к концу, и начинаются прохладные времена, что вновь заставляет обратить внимание людей на необходимый аксессуар нашей пандемической реальности. Совершенно недавно была создана по спецзаказу маска из бриллиантов. Произведена она была в Израиле брендом Yvel. Стоимость данной маски составляет 1,5 миллиона долларов, что по нынешнему курсу превышает 100 миллионов рублей! Самое смешное в том, что покупателем этого роскошества оказался некий миллиардер из Китая. Маска сделана из золота 750 пробы, в ней свыше 3600 бриллиантов, общий вес которых - 210 карат. Она выполнена на базе респиратора N-99 и защищает на 99% от попадания вредных бактерий и частиц. Так что бриллиантовой безделицей ее не назовёшь.