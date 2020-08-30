Выкурите прах, а миллионы отдайте собакам: Самые странные завещания звезд

Убитый на улице американский музыкант Тупак Шакур решил не превращать похороны в унылый водопад слез и парад скорбных лиц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не зря их зовут небожители. Популярные музыканты, актеры или писатели становятся такими во многом благодаря нетривиальному взгляду на мир и вещи в нем. Даже завещания умудряются составить так, чтобы все потом ахнули — ай да Чаплин!

Фрэнк Синатра

Одиннадцатикратный лауреат «Грэмми», великий Фрэнк Синатра, как и положено настоящему мужчине, состояние и имущество оставил любимой супруге — Барбаре Маркс, у которой были сложные отношения с детьми артиста (даже не сообщила им о его смерти). Однако напоследок певец решил пофорсить — и велел, чтобы в последний путь его снарядили вместе с бутылкой виски, зажигалкой Zippo и монетой в 10 центов. Так Фрэнк планировал не остаться без развлечений на том свете — и иметь возможность сделать оттуда звонок через телефон-автомат.

Фрэнк Синатра, как и положено настоящему мужчине, состояние и имущество оставил любимой супруге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чарли Чаплин

Весельчак Чарли, смешной чудак из Лондона, любил поприкалываться не только на экране, но и после смерти. В завещании он указал, что оставил 1 миллион долларов тому, кто сумеет изо рта пять колец из дыма, а шестое пропустить через них. Каково?! Аттракцион неслыханной щедрости, разумеется, привлек сотни чудаков, которые попытались выполнить последнее задание комика. Но ни у кого ничего не получилось. Конечно, Чаплин знал, что это невозможно.

Весельчак Чарли, смешной чудак из Лондона, любил поприкалываться не только на экране, но и после смерти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хантер Томпсон

Легенда гонзо-журналистики, великий экспериментатор в области изменения сознания и автор безумных романов Хантер Томпсон не мог уйти просто так. Он покончил с собой в 2005 году, объяснив причины поступка в последней записке «Футбольный сезон закончен» объяснил причины самоубийства, а еще в конце 70-х в интервью признавался, как именно желает, чтобы с ним попрощались. Томпсон завещал закатить пир на весь мир — и организацию с расходами посмертной тусовки взял на себя Джонни Депп — и в финале выстрелить из пушки прахом во время красивого заката. Близкие исполнили последнюю волю Хантера, добавив еще и фейерверка.

Хантер Томпсон не мог уйти просто так. Он покончил с собой в 2005 году, объяснив причины поступка в последней записке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тупак Шакур

Убитый на улице американский музыкант Тупак Шакур — первый рэпер в истории, которому поставили памятник — тоже решил не превращать похороны в унылый водопад слез и парад скорбных лиц. Он объяснил все в треке Black Jesus («Черный Иисус»): «last wishes nigga smoke my ashes». Прах Тупака выкурили. Черные братья рэпера, участники группы Outlawz, взяли газировку, куриные крылышки, то есть все, что любил Тупак, и на пляже выкурили прах друга, смешав его с марихуаной. «Он сам этого хотел», — объяснили музыканты.

Опра Уинфри

66-летняя легенда американской тележурналистики Опра Уинфри уже составила завещание. После потери первого ребенка, детей ведущая заводить больше не захотела. Зато собак у нее — пять. И они уже фактически стали миллионерами. Ведь помешанная на благотворительности Опра завещала приличную часть состояния различным фондам, и целых 30 миллионов долларов (2,2 миллиарда рублей) — на содержание любимых собак: Сэди, Санни, Лорен, Лейлы и Люка.