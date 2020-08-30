Чем грозит астероид 2011 ES4, который подлетит к Земле 1 сентября

Астероид, возможно, "нюхнет" земного воздуха Фото: Shutterstock

В «день знаний» примерно в 7 утра по московскому времени нашу планету догонит глыба размером с 10-этажный дом - астероид 2011 ES4, которого в NASA причисляют к потенциально опасным. Но на вопрос, врежется ли он в Землю, уверенно отвечают: «нет, не врежется». В худшем случае астероид чуть коснется атмосферы, в лучшем - пролетит на расстоянии в 120 тысяч километров – это в три раза ближе, чем от Земли до Луны.

Вне опасности и геостационарные спутники, которые летают высоко, но гораздо ниже траектории приближающегося астероида.

В NASA успокоили человечество.

Даже угодив в нас, 2011 ES4 не принес бы больших бед. Скорее всего он бы взорвался высоко в небе. Как Челябинский метеорит.

Астероид 2011 ES4 был открыт в марте 2011 года. Он из числа так называемых аполлонов – глыб, которые вращаются вокруг Солнца, периодически пересекая орбиту Земли. Наша планета и астероид двигаются в одну и ту же сторону. Поэтому скорость их сближения не особенно велика – около 9 километров в секунду.

Астероид - не велик. Но пролетит очень близко

Первого сентября астероид сначала догонит Землю, а потом, разминувшись, перегонит.

Один оборот вокруг Солнца он совершает за 416 дней.