Лунный календарь на сентябрь 2020: фазы Луны, благоприятные дни

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1 сентября, вторник

14-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Проявите участие и чуткость в общении с близкими. Сейчас их чувства во многом напоминают оголенные нервы. Доброе слово и поддержка будут весьма кстати.

Именинники: Андрей, Николай, Тимофей, Фекла, Феофан.

2 сентября, среда

15-й лунный день. Полная Луна в Рыбах.

Апогей Луны. На каждого она влияет по-своему. Но это будет однозначно нелегкий день. Наберитесь терпения и сил. Исключите судьбоносные дела.

Кому-то сегодня повезет с романтическим свиданием или новым знакомством.

Именинники: Виктор, Владимир, Дементий, Иван, Максим, Никон, Тимофей, Федор.

3 сентября, четверг

16-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Деловая активность нежелательна. Сейчас лучше заняться рутиной, анализом, планированием.

Хорошо приводить в порядок жилище и собственные мысли.

Именинники: Александр, Васса, Дорофей, Ефрем, Марфа, Павел.

4 сентября, пятница

17-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Считается, что в этот день повышается мозговая активность и мы можем принимать нестандартные, но очень правильные, точные решения. Но это касается только мыслей и решений. Время действий еще не настало.

Именинники: Александр, Алексий, Ариадна, Василий, Гавриил, Иван, Макар, Михаил, Федор, Феликс.

5 сентября, суббота

18-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Легкий и беззаботный день. Постарайтесь не грузить себя и близких проблемами. Запланируйте что-то приятное, веселое. Всеми силами накапливайте положительную энергию и впечатления. Они скоро пригодятся.

Именинники: Ефрем, Иван, Николай, Павел.

6 сентября, воскресенье

19-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Не самый простой день. Повышается вероятность ошибок, неверных решений, травм. Следует удвоить внимание и исключить потенциально опасные занятия. Берегитесь конфликтов.

Как же провести день? Самое продуктивное – за уборкой собственной жилища или рабочего места.

Именинники: Арсений, Георгий, Петр.

7 сентября, понедельник

20-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Все события дня неслучайны. Каждое из них несет в себе свой особый смысл, необходимо вовремя разгадать, понять его. Постарайтесь не делать ничего сгоряча и приготовьтесь к тому, что начало недели будет довольно нервным и неровным.

Именинники: Варфоломей, Владимир, Епифан, Иван, Моисей.

8 сентября, вторник

21-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Энергия на подъеме. Можно приниматься за великие дела. Особенно повезет тем, кто связан с творческими занятиями. Впрочем, немного творчества не помешает абсолютно в любом деле. Необычные решения могут стать залогом успеха.

Именинники: Адриан, Виктор, Димитрий, Георгий, Мария, Наталия, Петр.

9 сентября, среда

22-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Благоприятный день для большинства дел при условии, если они направлены на созидание. Сейчас хорошо приступать к учебе, осваивать что-то новое, самосовершенствоваться. Отличный момент для путешествий и командировок, но не для коллективных работ и дружеских сборищ.

Именинники: Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Никон, Савва, Степан.

10 сентября, четверг

23-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Активный день. Но, как нередко это бывает, с примесью агрессии. Придумайте, куда направить мощную энергию, в противном случае, она повернется против вас. Особенно загруженной делами и заботами должна быть первая половина дня.

Именинники: Анна, Василий, Георгий, Демид, Иван, Макар, Моисей, Николай, Павел, Савва, Сергей, Стефан, Федор.

11 сентября, пятница

24-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

День «пожинания плодов» - в прямом и в переносном смысле. Сегодня будут проявляться результаты предыдущей работы, станут видны первые результаты и это, бесспорно, даст новые силы.

Кроме того, этот день идеален для заготовок и работы в саду.

Именинники: Иван.

12 сентября, суббота

25-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

День совсем не про работу и напряжение. Сейчас стоит как следует отдохнуть, а заодно сконцентрироваться на своих эмоциях, ощущениях и планах. Подумайте, в каком направлении вы хотите двигаться дальше, какие цели будете преследовать в ближайшее время и наметьте путь к ним.

Именинники: Александр, Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Денис, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнат, Леонид, Макар, Никодим, Павел, Петр, Савва, Спиридон, Федор, Яков.

13 сентября, воскресенье

25-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Сегодня также не будет сил ни на какие серьезные дела. Всем нам необходима энергетическая подпитка. Каждый найдет ее в своем – походах в лес или в галерею, в сне под деревьями, в медитации, молитве или занятиями спортом.

Зато именно сейчас можно принять какие-то важные решения. Определиться, как быть в той или иной ситуации. Ну а действовать будем позже.

Именинники: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил, Мирон.

14 сентября, понедельник

26-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

День преподнесет нам проверки, испытания на прочность. Появится немало соблазнов самого разного рода. Не спешите соглашаться на «сверхвыгодные» предложения. Все подвергайте анализу и проверке. А также не стоит верить всем сладким речам, что будут звучать в ваш адрес.

Именинники: Марфа, Наталия, Семен, Татьяна.

15 сентября, вторник

27-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

День под знаком познания. Все дела должны быть подчинены обретению новых знаний. Путешествия будут удачными только в том случае, если стоит задача узнать что-то новое. А вообще в этот день можно усвоить гораздо больше, нежели в другое время. Этим шансом грех не воспользоваться!

Именинники: Анатолий, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Демид, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Стефан, Федор, Филипп.

16 сентября, среда

28-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Пассивный день. Самое лучшее потратить его на восстановление связей – романтических, дружеских, семейных, рабочих. Звоните и пишете тем, с кем подумываете закрепить или возобновить отношения.

Кроме того, удачный момент и для создания новых союзов.

Именинники: Алексий, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна, Дорофей, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Феоктист, Феофан, Филипп, Харитон.

17 сентября, четверг

29-й/1-й лунные дни. Новолуние в Весах.

Напротив, очень активный день. Можно смело заполнять его делами «по завязку». Конечно, лучше, если все заботы будут приятными и направленными на созидание. Тогда удастся сделать в два раза больше. Хороший момент для путешествий и знакомств.

Именинники: Аким, Александр, Афанасий, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Симон, Стефан, Федор, Юлиан.

18 сентября, пятница

2-й лунные дни. Растущая Луна в Весах.

День начала действий, направленных на продолжительное время. Хорошо приступать к учебе, поступать на новую работу, на которой вы собираетесь провести не один год. Также этот день буквально предназначен для создания крепких семейных союзов.

Именинники: Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.

19 сентября, суббота

3-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

Неплохой день для работы. Однако потребуется выполнить одно условие. Сейчас не стоит рассчитывать на чью-то помощь. Все предстоит сделать самостоятельно. Кроме того, надо удвоить внимание и быть осторожным в обращении с техникой и на дорогах.

Именинники: Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Дионисий, Димитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.

20 сентября, воскресенье

4-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

День получения информации. Она будет самого разного толка. Потребуется немало усилий, чтобы отделить зерна от плевел, все перепроверить. Не спешите кидаться на «сенсацию» и верить во все подряд.

И еще: постарайтесь вынести урок из всего, что произойдет сегодня.

Именинники: Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Пахом, Петр, Савва, Стефан.

21 сентября, понедельник

5-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Для того, чтобы понять и принять некоторые вещи, сегодня придется серьезно поработать, изменить свое сознание, попытаться оказаться на месте визави. День сулит нам встречи с людьми из прошлого. Но это будут приятные встречи.

Именинники: Иван, Георгий.

22 сентября, вторник

6-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

События этого дня не принесут особых волнений. Они будут протекать степенно, без напряжения. А потому не стоит и надеяться на что-то особенно, ставить себе запредельные планы. Займитесь тем, кто потребует от вас длительной вовлеченности и концентрации.

Именинники: Аким, Александр, Алексий, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей, Феодосий, Феофан, Харитон.

23 сентября, среда

7-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Идеальный день для коммуникабельных, энергичных людей. У них все будет спориться в руках. Тем, у кого язык не так хорошо подвешен, придется несколько сложнее. Сегодня у слова особая сила. Во многих проснется дар убеждения. Используйте шанс, чтобы достичь нужных вам результатов в переговорах.

Именинники: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Касьян, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

24 сентября, четверг

8-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

День стоит провести в некотором аскетизме – без шумных компаний, без развлечений и излишеств в еде. Сейчас хорошо заниматься анализом, выявлять ошибки и недочеты и, конечно, стараться их исправить. Без полной концентрации сделать это будет сложно.

Именинники: Виктор, Герман, Дмитрий, Ия, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергей.

25 сентября, пятница

9-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Сложный день. Он грозит нам разочарованиями, ошибками, ссорами. Постарайтесь соблюдать все те правила, что предъявляют окружающие. А также не пренебрегать нормами безопасности. Откажитесь от рискованных занятий и следите за питанием.

Скрасьте вечер спокойным ужином в кругу семьи.

Именинники: Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Никодим, Николай, Семен, Федор, Юлиан.

26 сентября, суббота

10-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

День традиций, семейных связей. Проводить его вне родных стен будет неправильно. Так что планируйте события, которые задействуют разные поколения семьи и доставят удовольствие всем.

Хорошо заниматься строительством, ремонтными работами.

Именинники: Александр, Валериан, Ерофей, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Стефан, Юлиан.

27 сентября, воскресенье

11-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Кажется, весь день придется потратить на то, чтобы улаживать конфликты между близкими вам людьми. Споры будут возникать на пустом месте и без третейского судьи будет не обойтись. Постарайтесь в этой суете не забыть о себе: шопинг будет весьма кстати.

Именинники: Иван, Николай.

28 сентября, понедельник

12-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Самое время заняться своими душевными потребностями. Сейчас хорошо посещать храм, обращаться к высшим силам с молитвами. Все это, возможно, поможет разобраться в себе и в некоторых волнующих вопросах. Хороший момент для заключения брачных союзов.

Именинники: Андрей, Валериан, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Стефан, Федот.

29 сентября, вторник

13-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Еще один день духовных поисков и духовной работы.

Именно сейчас найдется решение важных вопросов, прояснится цель, проявится дальнейший путь.

Важно сохранить в себе энергию, не разменять ее на пустые и суетные дела.

Именинники: Алексий, Виктор, Григорий, Дорофей, Иосиф, Людмила, Сергей.

30 сентября, среда

14-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Приступаем к активным действиям. Они не должны быть внезапными и хаотичными. Только по плану, с четко выработанной стратегией.

Время для очищения организма. Также можно начинать оздоровительные диеты.

Именинники: Александра, Вера, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Надежда, Никодим, Павел, Серафим, Софья, Феодосий.