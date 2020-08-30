Лунный календарь на сентябрь 2020: фазы Луны, благоприятные дни

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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
1 сентября, вторник
14-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.
Проявите участие и чуткость в общении с близкими. Сейчас их чувства во многом напоминают оголенные нервы. Доброе слово и поддержка будут весьма кстати.
Именинники: Андрей, Николай, Тимофей, Фекла, Феофан.
2 сентября, среда
15-й лунный день. Полная Луна в Рыбах.
Апогей Луны. На каждого она влияет по-своему. Но это будет однозначно нелегкий день. Наберитесь терпения и сил. Исключите судьбоносные дела.
Кому-то сегодня повезет с романтическим свиданием или новым знакомством.
Именинники: Виктор, Владимир, Дементий, Иван, Максим, Никон, Тимофей, Федор.
3 сентября, четверг
16-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.
Деловая активность нежелательна. Сейчас лучше заняться рутиной, анализом, планированием.
Хорошо приводить в порядок жилище и собственные мысли.
Именинники: Александр, Васса, Дорофей, Ефрем, Марфа, Павел.
4 сентября, пятница
17-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.
Считается, что в этот день повышается мозговая активность и мы можем принимать нестандартные, но очень правильные, точные решения. Но это касается только мыслей и решений. Время действий еще не настало.
Именинники: Александр, Алексий, Ариадна, Василий, Гавриил, Иван, Макар, Михаил, Федор, Феликс.
5 сентября, суббота
18-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.
Легкий и беззаботный день. Постарайтесь не грузить себя и близких проблемами. Запланируйте что-то приятное, веселое. Всеми силами накапливайте положительную энергию и впечатления. Они скоро пригодятся.
Именинники: Ефрем, Иван, Николай, Павел.
6 сентября, воскресенье
19-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.
Не самый простой день. Повышается вероятность ошибок, неверных решений, травм. Следует удвоить внимание и исключить потенциально опасные занятия. Берегитесь конфликтов.
Как же провести день? Самое продуктивное – за уборкой собственной жилища или рабочего места.
Именинники: Арсений, Георгий, Петр.
7 сентября, понедельник
20-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.
Все события дня неслучайны. Каждое из них несет в себе свой особый смысл, необходимо вовремя разгадать, понять его. Постарайтесь не делать ничего сгоряча и приготовьтесь к тому, что начало недели будет довольно нервным и неровным.
Именинники: Варфоломей, Владимир, Епифан, Иван, Моисей.
8 сентября, вторник
21-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.
Энергия на подъеме. Можно приниматься за великие дела. Особенно повезет тем, кто связан с творческими занятиями. Впрочем, немного творчества не помешает абсолютно в любом деле. Необычные решения могут стать залогом успеха.
Именинники: Адриан, Виктор, Димитрий, Георгий, Мария, Наталия, Петр.
9 сентября, среда
22-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.
Благоприятный день для большинства дел при условии, если они направлены на созидание. Сейчас хорошо приступать к учебе, осваивать что-то новое, самосовершенствоваться. Отличный момент для путешествий и командировок, но не для коллективных работ и дружеских сборищ.
Именинники: Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Никон, Савва, Степан.
10 сентября, четверг
23-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.
Активный день. Но, как нередко это бывает, с примесью агрессии. Придумайте, куда направить мощную энергию, в противном случае, она повернется против вас. Особенно загруженной делами и заботами должна быть первая половина дня.
Именинники: Анна, Василий, Георгий, Демид, Иван, Макар, Моисей, Николай, Павел, Савва, Сергей, Стефан, Федор.
11 сентября, пятница
24-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.
День «пожинания плодов» - в прямом и в переносном смысле. Сегодня будут проявляться результаты предыдущей работы, станут видны первые результаты и это, бесспорно, даст новые силы.
Кроме того, этот день идеален для заготовок и работы в саду.
Именинники: Иван.
12 сентября, суббота
25-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.
День совсем не про работу и напряжение. Сейчас стоит как следует отдохнуть, а заодно сконцентрироваться на своих эмоциях, ощущениях и планах. Подумайте, в каком направлении вы хотите двигаться дальше, какие цели будете преследовать в ближайшее время и наметьте путь к ним.
Именинники: Александр, Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Денис, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнат, Леонид, Макар, Никодим, Павел, Петр, Савва, Спиридон, Федор, Яков.
13 сентября, воскресенье
25-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.
Сегодня также не будет сил ни на какие серьезные дела. Всем нам необходима энергетическая подпитка. Каждый найдет ее в своем – походах в лес или в галерею, в сне под деревьями, в медитации, молитве или занятиями спортом.
Зато именно сейчас можно принять какие-то важные решения. Определиться, как быть в той или иной ситуации. Ну а действовать будем позже.
Именинники: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил, Мирон.
14 сентября, понедельник
26-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.
День преподнесет нам проверки, испытания на прочность. Появится немало соблазнов самого разного рода. Не спешите соглашаться на «сверхвыгодные» предложения. Все подвергайте анализу и проверке. А также не стоит верить всем сладким речам, что будут звучать в ваш адрес.
Именинники: Марфа, Наталия, Семен, Татьяна.
15 сентября, вторник
27-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.
День под знаком познания. Все дела должны быть подчинены обретению новых знаний. Путешествия будут удачными только в том случае, если стоит задача узнать что-то новое. А вообще в этот день можно усвоить гораздо больше, нежели в другое время. Этим шансом грех не воспользоваться!
Именинники: Анатолий, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Демид, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Стефан, Федор, Филипп.
16 сентября, среда
28-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.
Пассивный день. Самое лучшее потратить его на восстановление связей – романтических, дружеских, семейных, рабочих. Звоните и пишете тем, с кем подумываете закрепить или возобновить отношения.
Кроме того, удачный момент и для создания новых союзов.
Именинники: Алексий, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна, Дорофей, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Феоктист, Феофан, Филипп, Харитон.
17 сентября, четверг
29-й/1-й лунные дни. Новолуние в Весах.
Напротив, очень активный день. Можно смело заполнять его делами «по завязку». Конечно, лучше, если все заботы будут приятными и направленными на созидание. Тогда удастся сделать в два раза больше. Хороший момент для путешествий и знакомств.
Именинники: Аким, Александр, Афанасий, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Симон, Стефан, Федор, Юлиан.
18 сентября, пятница
2-й лунные дни. Растущая Луна в Весах.
День начала действий, направленных на продолжительное время. Хорошо приступать к учебе, поступать на новую работу, на которой вы собираетесь провести не один год. Также этот день буквально предназначен для создания крепких семейных союзов.
Именинники: Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.
19 сентября, суббота
3-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.
Неплохой день для работы. Однако потребуется выполнить одно условие. Сейчас не стоит рассчитывать на чью-то помощь. Все предстоит сделать самостоятельно. Кроме того, надо удвоить внимание и быть осторожным в обращении с техникой и на дорогах.
Именинники: Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Дионисий, Димитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.
20 сентября, воскресенье
4-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.
День получения информации. Она будет самого разного толка. Потребуется немало усилий, чтобы отделить зерна от плевел, все перепроверить. Не спешите кидаться на «сенсацию» и верить во все подряд.
И еще: постарайтесь вынести урок из всего, что произойдет сегодня.
Именинники: Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Пахом, Петр, Савва, Стефан.
21 сентября, понедельник
5-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.
Для того, чтобы понять и принять некоторые вещи, сегодня придется серьезно поработать, изменить свое сознание, попытаться оказаться на месте визави. День сулит нам встречи с людьми из прошлого. Но это будут приятные встречи.
Именинники: Иван, Георгий.
22 сентября, вторник
6-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.
События этого дня не принесут особых волнений. Они будут протекать степенно, без напряжения. А потому не стоит и надеяться на что-то особенно, ставить себе запредельные планы. Займитесь тем, кто потребует от вас длительной вовлеченности и концентрации.
Именинники: Аким, Александр, Алексий, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей, Феодосий, Феофан, Харитон.
23 сентября, среда
7-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.
Идеальный день для коммуникабельных, энергичных людей. У них все будет спориться в руках. Тем, у кого язык не так хорошо подвешен, придется несколько сложнее. Сегодня у слова особая сила. Во многих проснется дар убеждения. Используйте шанс, чтобы достичь нужных вам результатов в переговорах.
Именинники: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Касьян, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.
24 сентября, четверг
8-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.
День стоит провести в некотором аскетизме – без шумных компаний, без развлечений и излишеств в еде. Сейчас хорошо заниматься анализом, выявлять ошибки и недочеты и, конечно, стараться их исправить. Без полной концентрации сделать это будет сложно.
Именинники: Виктор, Герман, Дмитрий, Ия, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергей.
25 сентября, пятница
9-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.
Сложный день. Он грозит нам разочарованиями, ошибками, ссорами. Постарайтесь соблюдать все те правила, что предъявляют окружающие. А также не пренебрегать нормами безопасности. Откажитесь от рискованных занятий и следите за питанием.
Скрасьте вечер спокойным ужином в кругу семьи.
Именинники: Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Никодим, Николай, Семен, Федор, Юлиан.
26 сентября, суббота
10-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.
День традиций, семейных связей. Проводить его вне родных стен будет неправильно. Так что планируйте события, которые задействуют разные поколения семьи и доставят удовольствие всем.
Хорошо заниматься строительством, ремонтными работами.
Именинники: Александр, Валериан, Ерофей, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Стефан, Юлиан.
27 сентября, воскресенье
11-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.
Кажется, весь день придется потратить на то, чтобы улаживать конфликты между близкими вам людьми. Споры будут возникать на пустом месте и без третейского судьи будет не обойтись. Постарайтесь в этой суете не забыть о себе: шопинг будет весьма кстати.
Именинники: Иван, Николай.
28 сентября, понедельник
12-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.
Самое время заняться своими душевными потребностями. Сейчас хорошо посещать храм, обращаться к высшим силам с молитвами. Все это, возможно, поможет разобраться в себе и в некоторых волнующих вопросах. Хороший момент для заключения брачных союзов.
Именинники: Андрей, Валериан, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Стефан, Федот.
29 сентября, вторник
13-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.
Еще один день духовных поисков и духовной работы.
Именно сейчас найдется решение важных вопросов, прояснится цель, проявится дальнейший путь.
Важно сохранить в себе энергию, не разменять ее на пустые и суетные дела.
Именинники: Алексий, Виктор, Григорий, Дорофей, Иосиф, Людмила, Сергей.
30 сентября, среда
14-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.
Приступаем к активным действиям. Они не должны быть внезапными и хаотичными. Только по плану, с четко выработанной стратегией.
Время для очищения организма. Также можно начинать оздоровительные диеты.
Именинники: Александра, Вера, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Надежда, Никодим, Павел, Серафим, Софья, Феодосий.