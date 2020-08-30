Что происходит в Белоруссии 30 августа: в центр Минска стянули спецтехнику и автозаки

Правоохранители заблокировали почти всю прилегающую к площади Независимости территорию Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Третью неделю в Минске и других городах республики проходят несанкционированные массовые акции протеста, которые начались после оглашения итогов президентских выборов. Демонстрации оппозиции в стране нередко перерастают в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Рассказываем, что происходит в Белоруссии 30 августа, в воскресенье.

Еще утром в центр белорусской столицы начали стягиваться колонны из спецтехники и автозаков. Правоохранители с водометами заблокировали почти всю прилегающую к площади Независимости территорию, где чуть позже началась оппозиционная акция.

В центр Минска стянули спецтехнику и автозаки Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С начала сегодняшней акции задержали уже 29 участников протестов. Начались первые столкновения митингующих с силовиками в Минске.

Участники демонстрации пытаются не отпускать автозаки, в которых находятся задержанные.

Третью неделю в Минске и других городах республики проходят несанкционированные массовые акции протеста Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наш спецкор Дмитрий Стешин передает с места событий:

Сегодня на площади Независимости готовилась решающая акция оппозиции. Противники Лукашенко прекрасно понимали, что сегодня по сути последний выходной день перед рабочим и учебным годом, поэтому постарались собрать максимальное количество народа на свое несанкционированное мероприятие. Но власти подготовились к этому заранее, по одной стороне проспекта Независимости все улицы были перекрыты, они были пусты.

Сама площадь была оцеплена, были установлены заграждения из колючей проволоки, и появились спецмашины, когда толпа стала собираться. Я такое видел только в фильме «Безумный Макс» (1, 2, 3, 4) - огромные джипы, наверху стояли на специальных площадках омоновцы в шлемах и брониках, по сторонам шли цепи со щитами и стучали дубинками.

К концу подходит третья неделя беспорядков в республике Фото: Дмитрий СТЕШИН

Я в какой-то момент оказался между двух цепей и подумал, что, наверное, встрял еще раз, но они на удивление лояльно отнеслись к моей аккредитации, меня пропустили сквозь шеренги, и я снимал и из толпы, и снаружи. Были жесткие задержания, были драки с ОМОНом, но сами омоновцы не нагнетали, старались сохранять выдержку.

Людей с проспекта Независимости просто выдавили в боковую улицу, достаточно широкую. Это улица Ленина, она ведет к площади Свободы. И вот сейчас перед площадью Свободы накапливается огромная толпа – по моей оценке, примерно тысяч 15-20 людей. Силовики проводили профилактические задержания, но спокойно через цепи ОМОН пропускал мужчин с женщинами, держащимися за руки или с детьми.

В общем, пока все по-доброму, но накал не спадает. Продолжаю наблюдение.