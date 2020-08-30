Мужчина вылечил больное сердце, но упал замертво по пути из больницы домой

Теперь судмедэксперту предстоит установить, из-за чего погиб пенсионер Фото: Иван МАКЕЕВ

Печальная история произошла на юге Москвы. Несколько дней назад 79-летний Владимир Петрович (имя изменено) был выписан из ГКБ № 134. Там мужчина лечил больное сердце.

Через какое-то время медики приняли решение, что пациента пора выписывать, и Владимир Петрович отправился домой. Пенсионер был рад вернуться в свою квартиру на Кленовом бульваре и предвкушал встречу с супругой Татьяной Павловной (имя изменено). Но радость эта внезапно оборвалась.

На лестничной клетке мужчине стало плохо - он упал, не дойдя до порога несколько метров. На помощь Владимиру бросились соседи и жена, они сразу позвонили в службу спасения. Но приехавший по вызову наряд скорой помощи уже ничем не смог помочь пожилому мужчине, медики констатировали смерть.

— Тело погибшего 79-летнего мужчины было направлено на экспертизу для установления причины смерти, — сообщил источник kp.ru в здравоохранении.

Теперь судмедэксперту предстоит установить, из-за чего погиб пенсионер.