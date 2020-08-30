Американскую порнозвезду подозревают в убийстве

Если вина Голд будет доказана в суде, ей грозит до 25 лет лишения свободы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

За свою недолгую карьеру Обри Голд (ее настоящее имя – Лорен Уомблз) снялась более чем в 30 порнофильмах. Вчера 23-летнюю Голд-Уомблз арестовали во Флориде, ее подозревают в убийстве.

Неподалеку от города Грейсвилл, в неглубокой могиле было найдено тело 51-летнего мужчины. Он был застрелен. Следствие предполагает, что убитого в начале июля заманила в ловушку Голд, но на курок нажал кто-то из двух ее знакомых, которые также арестованы.

У полиции пока нет данных, какие причины заставили троицу убить мужчину, предварительно заманив его во Флориду из соседней Алабамы. Пока лишь сообщается, что Голд предъявлено обвинение в соучастии в убийстве, еще одному из банды – также в соучастии в убийстве и надругательстве над трупом, главарю троицы – в убийстве.

Если вина Голд будет доказана в суде, ей грозит до 25 лет лишения свободы. Полиция утверждает, что у нее есть все доказательства, что погибший приехал во Флориду именно из-за Голд.