Как удаленка спасет российскую провинцию: мальчик хочет в Тамбов... но с московской зарплатой

Эксперты предрекают настоящую кадровую революцию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

НА РАБОТЕ ХОРОШО, А ДОМА ЛУЧШЕ

Россияне распробовали свободные отношения с начальством. Больше половины трудящихся не прочь заглядывать в офис пару раз в неделю, а не сидеть там каждый день с 9 до 6. А еще 10% и вовсе готовы окончательно забрать кружку для кофе домой и распрощаться с дружным коллективом ради работы из дома. По крайней мере, к такому выводу пришли по итогам опроса, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Да и часть начальников не против такой схемы. В августе, когда карантин уже был позади, 7% компаний не требовали присутствия людей на рабочих местах.

И даже законы подстраиваются под коронавирусную реальность: в Госдуме приняли поправки в Трудовой кодекс, которые устанавливают, как правильно уходить на удаленку, и какие права есть у сотрудников с таким режимом работы.

Правда, не все могут обжиться в новом формате.

- Когда вся история с коронавирусом только начиналась, нас не просто по домам отпустили, а запретили приезжать в офис всем, кто может работать удаленно. Если кто-то хотел уехать — не вопрос, только работу свою делай и будь на связи с начальством, - рассказал «КП» сотрудник одной российской IT-компании. - В итоге люди пропадали на несколько дней, не отвечали на письма и звонки. Теперь все очень хотят постоянную удаленку, а начальство думает, на каких условиях это можно устроить.

МИР НЕ РУХНУЛ

Тем временем эксперты предрекают настоящую кадровую революцию.

- Если раньше всем было очевидно: хочешь хорошо зарабатывать, езжай в Москву, то теперь ситуация меняется, - говорит специалист по подбору персонала Екатерина Конева. - Значительная часть работников, кому позволяла сфера, уехали из столицы на время пандемии. И мир не рухнул.

Перспективы удаленки исследовали специалисты ВНИИ труда, которые предсказывают ей большое будущее. Без привязки к офисному креслу смогут работать в финансах, страховании, госуслугах, аудите, СМИ и многих других отраслях.

- Предприятия станут активнее инвестировать в развитие бизнес-моделей, связанных с работой не из офиса, с развитием роботизированных промышленных технологий, вузы и школы станут больше преподавать онлайн, - рисуют радужные перспективы во ВНИИ труда.

Народ хлынет отливом обратно в провинцию, неся туда с собой столичные деньги и светлое будущее. А в Москве и Питере можно будет отыскать сидячее место в метро в час пик. И все счастливы – или нет?

РАЗНАЯ РОССИЯ

Видит бог, помощь эта регионам ой как нужна. В 10 крупнейших городах живет пятая часть населения страны, а уж про Москву, которая как воронка поглощает человеческие ресурсы, и говорить как-то неловко. Мэр столицы оценивает реальное число ее жителей в 25 млн человек — если считать не зарегистрированных, а тех, кто реально живет и работает в Москве и рядом. Исследователи Центра городской экономики КБ «Стрелка» рассчитали, что российскому городу-миллионнику, условному Екатеринбургу или Нижнему Новгороду, понадобится целый век, чтобы догнать столицу по подушевому валовому городскому продукту.

Любой рейтинг зарплат или уровня жизни показывает, как по-разному живут люди в разных концах страны. Цифры в таких списках обычно различаются в разы. «Комсомолка» подготовила другой рейтинг — по величине уплаченного в регионе НДС (см. графику). Это налог, который «зашит» в каждый ценник в магазине, поэтому хорошо показывает, где именно люди тратят деньги. Разница оказалась еще более пугающей. Будто Москва и Биробиджаном не то что в разных странах, а на разных планетах. А раз людей мало, и тратят они чуть — откуда в регионе деньги?

Тут еще и коронавирус грозится добить местные бюджеты.

- За апрель и май регионы потеряли без малого 590 млрд рублей доходов. Конечно, за этот период чуть ли не в 2 раза выросла поддержка из федерального бюджета. Но это только 288 млрд. То есть регионы получили дыру в бюджетах почти на 300 млрд, - приводит цифры главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В МОСКВУ

Правда, есть несколько но. Во-первых, с чего вы взяли, что работникам из регионов будут платить те же деньги, что они получали бы в мегаполисах?

- Если компания ищет сотрудников из других регионов, она заинтересована в первую очередь в сокращении издержек, в том числе за счет зарплаты, - говорит аналитик группы региональный рейтингов АКРА Илья Цыпкин. – По крайней мере, в последние годы компании выводили отдельные подразделения из Москвы именно с этой целью.

Да и когда ищешь спеца не в одной только Москве, а по всей стране, смело можно предлагать меньше денег. Если не согласятся столичные профи, глядишь, такие же из Саратова, Челябинска или Уфы с зубами вакансию оторвут.

- Мы считаем, что наемный персонал из других регионов едва ли будет получать зарплату значительно выше средней по региону своего проживания, - заключает Цыпкин.

Во-вторых, что области или краю с того, что в родные пенаты вернутся бывшие понаехавшие? Налоги за них все равно будет продолжать платить работодатель в Москве или Питере. А НДС, который «зашит» в каждый ценник в магазине, уходит напрямую в федеральный бюджет. Так что на ремонт дорог или расселение ветхого жилья удаленка провинции денег не добавит.

Но не все так беспросветно.

- Возможность работать удаленно позволит людям остаться на малой родине и потреблять продукты и услуги по месту жительства. Это отразится на прибыли компаний, которые там работают, и в конечном итоге вырастет налог на прибыль, который поступает в бюджет субъекта федерации, - объяснил Илья Цыпкин.

НАГЛЯДНО

Где крутится больше всего денег (размер уплаченного НДС в I квартале 2020 года, млн. рублей):

Москва — 276 923 млн рублей

Санкт-Петербург — 115 096,8

Московская область — 112 206,4

Ханты-Мансийский автономный округ — 92 434,3

Ямало-Ненецкий автономный округ — 67 525

Красноярск — 54 008,2

Самарская область — 35 661,2

Татарстан — 34 030,8

… а где меньше всего

Еврейская автономная область – 23

Хакасия – 49,1

Тыва – 99,4

Ингушетия - 179,2

Калмыкия – 494,4

Карачаево-Черкессия – 590,7

Чечня – 660

Северная Осетия - 698,7.

По данным Федеральной налоговой службы.