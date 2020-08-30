«Спасаюсь морем, чтобы не сдохнуть с тоски»: вдовец Валентины Легкоступовой ищет работу и разбирает фото жены

Легкоступова побывала с Фирсовым на нескольких регатах. Фото: Instagram.com

Часть лета телезрители смотрели в повторах последний сезон проекта «Три аккорда», где участвовала Валентина Легкоступова. А в конце лета уже в различных ток-шоу обсуждают смерть певицы. На следующей неделе нам покажут очередную порцию телепроектов на разных каналах, где в очередной раз будут разбирать на мелкие детали личную жизнь Валентины Легкоступовой с последним мужем, придумывать версии ее смерти. В каждом новом выпуске звучат обвинения, оправдания и прочие подобные детали. А в это время близкие ждут официальное заключение о причине смерти и характере полученной травмы от правоохранительных органов – результаты экспертизы будут готовы в сентябре.В наркологической клинике идут разбирательства – почему пациентку приняли под вымышленной фамилией.

Фото: соцсети Юрия Фирсова

По предварительной версии, звезда упала в ванной, поскользнувшись на мокром полу своей московской квартиры. В этой квартире 54-летняя певица с третьим мужем-яхтсменом, 57-летним Юрием Фирсовым, после венчания в Крыму проводили медовый месяц. Выпивали, потом решили поехать в наркологическую клинику, где ранее уже бывал Фирсов. Мужчина не пил во время регат, а на суше порой уходил в загул, после чего ставил капельницы в наркологической лечебнице – этот способ «очистить организм» Юрий и предложил Валентине. Они позвонили дочери певицы и попросили их отвезти в лечебницу – наркологи проводили свою терапию, о травме не знали, ничего подозрительного не заметили и жалоб от пациентки не слышали. Хотя травма случилась за несколько дней до этого.

Спустя два дня терапии, Легкоступова впала в кому, ее перевели в специализированную больницу, где обнаружили последствия черепно-мозговой травмы, гематому. Певица умерла, спустя месяц после венчания.

Молодожены должны были отмечать свадьбу осенью на международной регате с друзьями, теперь Юрий Фирсов в Москве ждет выводов правоохранительных органов. После этого планирует уйти в море один.

Чтобы не плыть из Сочи в Турцию «пустым» Фирсов среди друзей и коллег разместил объявление о том, что перегонит яхту. Тут же получил массу обвинений и критики. Фирсов оправдывается, говорит, что хочет идти в «любимую стихию Вали»: «Думайте люди далекие от моря – что хотите. Море мне нужно, как воздух, как возможность жить и выжить. У меня нет другого пути… Спасаюсь я так, чтобы не сдохнуть с тоски…» Заслуженная артистка Валентина Легкоступова тоже любила море – сделала разрешение на работу в Испании и собиралась с мужем уехать на любимый Тенерифе.

Вдовец теперь пересматривает немногочисленные видео своей истории любви с певицей, которая продолжалась 9 месяцев. Фото: соцсети Юрия Фирсова

Коллега и друг Фирсова Нелли Лосикова снялась в одном из-ток шоу, которое покажут на следующей неделе. Нелли говорит, что растерялась перед камерами. Поэтому так формулирует мысли, которые не успела донести на ТВ: «Юрка в беде… Надеюсь, что со временем лодка, как оберег, все-таки вытянет его из этой ситуации. Очернять этого человека не стоит. Единственный человек, который не позволяет себе лишнего в этих эфирах – дочь Валентины, мое большое уважение к этому человеку. Несмотря на то горе, которое она испытывает (дочернее горе сильнее, чем горе мужчины) – она остается при всем этом человеком. Почему вы не думаете о том же, о чем она – только Господь Бог и правоохранительные органы смогут разрешить эту ситуацию. Точно не комментарии психологов, наркологов, друзей на ток-шоу. Фирсов - это человек, который входит в десятку лучших шкиперов, он способен объединять сильных духом людей - среди них много бизнесменов, которые приезжают к нему из года в года. Если бы не случилась эта ситуация, то Юрий и Валентина были бы очень счастливы…»

Друзья советуют Фирсову скорее возвращаться на работу: «Юру только море вылечит!» А друзья Легкоступовой винят вдовца в том, что злоупотреблял алкоголем – были бы трезвые, не отнеслись так беспечно к травме. Близкая подруга Легкоступовой Галина Ломакина верно подметила, обращаясь к певице: «Что же ты натворила?! Ушла в самом расцвете сил и лет. Ты так стремилась к счастью, но счастье оказалось призрачным и недолгим».

Отклик в обсуждении поведения Фирсова даже среди его некоторых знакомых нашло мнение Ларисы Баженовой: «Косвенная вина Юрия, конечно же, есть. Зачем, будучи запойным заморочил голову такой женщине? Полная безответственность для зрелого мужчины устраивать запои с Валентиной. Было бы неплохо если в память о ней Юрий завязал бы с алкоголизмом». Пока Юрий Фирсов в Москве: проводит время с дочерью, ездит в церковь, разбирает фото и видео с женой — какими-то сюжетами делится с друзьями.

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